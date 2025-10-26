Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/10) pelo Brasileirão

Palmeiras x Cruzeiro disputam hoje, domingo (26/10), uma partida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 20h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras acumula no Brasileirão 61 pontos, 19 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 53 gols marcados e 26 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o Cruzeiro soma 56 pontos, 16 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 42 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Palmeiras x Cruzeiro: prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabricio Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 26 de outubro de 2025, 20h30