Bragantino x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/10) pelo Brasileirão RB Bragantino e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 26.10.25 17h30 O Vasco soma só 3 pontos a mais que o Bragantino no Brasileirão (Matheus Lima/ Vasco) RB Bragantino x Vasco da Gama disputam hoje, domingo (26/10), uma partida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bragantino x Vasco ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Vasco acumula no Brasileirão 39 pontos, 11 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 46 gols marcados e 41 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. Já o Bragantino soma 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, 34 gols marcados e 44 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (26/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo RB Bragantino x Vasco: prováveis escalações Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinicius e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra. Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Tchê Tchê (Hugo Moura) e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan (Vegetti). Técnico (auxiliar): Evandro Fornari. FICHA TÉCNICA Red Bull Bragantino x Vasco da Gama Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) Data/Horário: 26 de outubro de 2025, 18h30