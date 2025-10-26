Bragantino x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/10) pelo Brasileirão

RB Bragantino x Vasco da Gama disputam hoje, domingo (26/10), uma partida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bragantino x Vasco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vasco acumula no Brasileirão 39 pontos, 11 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 46 gols marcados e 41 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o Bragantino soma 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, 34 gols marcados e 44 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

RB Bragantino x Vasco: prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinicius e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Tchê Tchê (Hugo Moura) e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan (Vegetti). Técnico (auxiliar): Evandro Fornari.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Vasco da Gama

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 26 de outubro de 2025, 18h30