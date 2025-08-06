Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (06) pela Copa do Brasil

Palmeiras x Corinthians disputam hoje, quarta-feira (06/08), o jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Palmeiras x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, SporTV, Premiere, Globoplay e Prime Vídeo, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras iniciou a campanha na Copa do Brasil já na terceira fase, em que derrotou o Ceará pelo placar agregado de 4 a 0. São 2 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 1 gol sofrido até o momento.

Já o Corinthians iniciou na competição na terceira rodada e superou o Novorizontino pelo placar agregado de 2 a 0. São 3 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 3 gols marcados e 0 gols sofridos até aqui.

No jogo de ida, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Palmeiras x Corinthians: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Corinthians

Copa do Brasil

Local: Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 06 de agosto de 2025, 21h30

