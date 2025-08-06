Fluminense x Inter: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06) pela Copa do Brasil

Fluminense x Internacional disputam hoje, quarta-feira (06/08), o jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Fluminense x Internacional ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, SporTV, Premiere, Globoplay e Prime Vídeo, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fluminense iniciou a campanha na Copa do Brasil já na terceira fase, em que derrotou a Aparecidense-GO pelo placar agregado de 5 a 1. São 3 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 7 gols marcados e 2 gols sofridos até o momento.

Já o Internacional iniciou na competição na terceira rodada e superou o Maracanã-CE pelo placar agregado de 4 a 0. São 2 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 2 gols sofridos até aqui.

No jogo de ida, o Fluminense ganhou pelo placar de 2 a 1, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

VEJA MAIS

Fluminense x Internacional: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Guga (Renê); Hércules (Bernal), Martinelli e Nonato (Ganso); Serna, Keno (Canobbio) e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

Internacional: Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Richard, Thiago Maia, Alan Patrick e Brnabei; Carbonero e Borré. Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Internacional

Copa do Brasil

Local: Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 06 de agosto de 2025, 21h30

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)