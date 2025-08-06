Fluminense x Inter: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06) pela Copa do Brasil Fluminense e Internacional jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Rafael Lédo 06.08.25 20h30 Fluminense recebe o Internacinal pelo jogo de volta da Copa do Brasil nesta quarta-feira (06), às 21h30 (Foto / Lucas Merçon / Fluminense F.C. / Reprodução / Flickr @oficialflu 2) Fluminense x Internacional disputam hoje, quarta-feira (06/08), o jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Fluminense x Internacional ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, SporTV, Premiere, Globoplay e Prime Vídeo, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Fluminense iniciou a campanha na Copa do Brasil já na terceira fase, em que derrotou a Aparecidense-GO pelo placar agregado de 5 a 1. São 3 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 7 gols marcados e 2 gols sofridos até o momento. Já o Internacional iniciou na competição na terceira rodada e superou o Maracanã-CE pelo placar agregado de 4 a 0. São 2 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 2 gols sofridos até aqui. No jogo de ida, o Fluminense ganhou pelo placar de 2 a 1, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). VEJA MAIS Athletico-PR x São Paulo: onde assistir e as escalações do jogo de hoje (06/08) pela Copa do Brasil Athletico-PR e São Paulo jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Atlético-MG x Flamengo: onde assistir e as escalações do jogo de hoje (06/08) pela Copa do Brasil Atlético-MG e Flamengo jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Fluminense x Internacional: prováveis escalações Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Guga (Renê); Hércules (Bernal), Martinelli e Nonato (Ganso); Serna, Keno (Canobbio) e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho. Internacional: Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Richard, Thiago Maia, Alan Patrick e Brnabei; Carbonero e Borré. Técnico: Roger Machado. FICHA TÉCNICA Fluminense x Internacional Copa do Brasil Local: Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 06 de agosto de 2025, 21h30 (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Copa do Brasil 2025 fluminense Internacional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil CRB x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil CRB e Cruzeiro jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.08.25 20h00 Copa do Brasil Vasco x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil Vasco e CSA jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.08.25 19h00 Futebol Remo mira G4; Paysandu luta para se afastar da lanterna na 21ª rodada da Série B; confira A dupla Re-Pa pode oscilar até sete posições na tabela de classificação da Segundona 07.08.25 18h18 Série A argentina San Lorenzo x Vélez Sársfield: onde assistir ao jogo de hoje (07/08) pelo Campeonato Argentino San Lorenzo e Vélez Sársfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 07.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal 07.08.25 23h53 Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final 07.08.25 23h27 futebol Corinthians registra BO após notar sumiço de registros sobre controle de despesas O desaparecimento dos documentos foi notado por causa dos ofícios recebidos pelo CD para apurar faturas 21.07.25 19h48 REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45