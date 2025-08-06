Atlético-MG x Flamengo: onde assistir e as escalações do jogo de hoje (06/08) pela Copa do Brasil Atlético-MG e Flamengo jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Rafael Lédo 06.08.25 18h00 Atlético-MG recebe o Flamengo pelo segundo jogo das Oitavas de Final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (06), às 19h (Foto / Pedro Souza / Atlético / Reprodução / Flickr @clubeatleticomineiro) Atlético-MG x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (06/08), o jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Atlético-MG x Flamengo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SporTV, Premiere e Globoplay, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Atlético-MG iniciou ainda na primeira rodada da Copa do Brasil, em que venceu o Tocantinópolis por 2 a 0. Depois, superou o Manaus por 4 a 1 e já na terceira rodada venceu o Maringá-MG pelo placar agregado de 6 a 2. São 4 vitórias, 1 empate, 0 derrotas, 13 gols marcados e 3 gols sofridos até aqui. Já o Flamengo iniciou na já na terceira rodada da competição. Até aqui superou o Botafogo-PB pelo placar agregado de 5 a 2, com duas vitórias sobre o time paraibano. São 2 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 3 gols sofridos até o momento. No jogo de ida, o Atlético-MG venceu o confronto pelo placar de 1 a 0, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (06/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quarta-feira Bragantino x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (06) pela Copa do Brasil Red Bull Bragantino e Botafogo jogam pela Copa do Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Atlético-MG x Flamengo: prováveis escalações Atlético-MG: Everson; Saravia, Lyanco e Alonso; Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Rony, Hulk e Cuello. Técnico: Cuca. Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Jorginho, Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís. FICHA TÉCNICA Atlético-MG x Flamengo Copa do Brasil Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 06 de agosto de 2025, 19h (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Copa do Brasil 2025 Atlético-MG flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil CRB x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil CRB e Cruzeiro jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.08.25 20h00 Copa do Brasil Vasco x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil Vasco e CSA jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.08.25 19h00 Futebol Remo mira G4; Paysandu luta para se afastar da lanterna na 21ª rodada da Série B; confira A dupla Re-Pa pode oscilar até sete posições na tabela de classificação da Segundona 07.08.25 18h18 Série A argentina San Lorenzo x Vélez Sársfield: onde assistir ao jogo de hoje (07/08) pelo Campeonato Argentino San Lorenzo e Vélez Sársfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 07.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal 07.08.25 23h53 Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final 07.08.25 23h27 futebol Corinthians registra BO após notar sumiço de registros sobre controle de despesas O desaparecimento dos documentos foi notado por causa dos ofícios recebidos pelo CD para apurar faturas 21.07.25 19h48 REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45