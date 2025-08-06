Atlético-MG x Flamengo: onde assistir e as escalações do jogo de hoje (06/08) pela Copa do Brasil

Atlético-MG x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (06/08), o jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Atlético-MG x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SporTV, Premiere e Globoplay, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Atlético-MG iniciou ainda na primeira rodada da Copa do Brasil, em que venceu o Tocantinópolis por 2 a 0. Depois, superou o Manaus por 4 a 1 e já na terceira rodada venceu o Maringá-MG pelo placar agregado de 6 a 2. São 4 vitórias, 1 empate, 0 derrotas, 13 gols marcados e 3 gols sofridos até aqui.

Já o Flamengo iniciou na já na terceira rodada da competição. Até aqui superou o Botafogo-PB pelo placar agregado de 5 a 2, com duas vitórias sobre o time paraibano. São 2 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 3 gols sofridos até o momento.

No jogo de ida, o Atlético-MG venceu o confronto pelo placar de 1 a 0, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

VEJA MAIS

Atlético-MG x Flamengo: prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Lyanco e Alonso; Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Rony, Hulk e Cuello. Técnico: Cuca.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Jorginho, Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Flamengo

Copa do Brasil

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 06 de agosto de 2025, 19h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)