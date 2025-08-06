Bragantino x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (06) pela Copa do Brasil Red Bull Bragantino e Botafogo jogam pela Copa do Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Rafael Lédo 06.08.25 18h00 RB Bragantino recebe o Botafogo pelo jogo de volta da Copa do Brasil nesta quarta-feira (06), às 19h (Foto / Ari Ferreira / Red Bull Bragantino / Reprodução / @126671438@N06) Red Bull Bragantino x Botafogo disputam hoje, quarta-feira (06/08), o jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir RB Bragantino x Botafogo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SporTV, Premiere e Globoplay, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bragantino iniciou a campanha na Copa do Brasil vencendo o Sousa nos pênaltis por 5 a 4, após empatar no tempo regulamentar por 1 a 1, na primeira fase. Na segunda rodada, também venceu nos pênaltis o São José-RS por 4 a 2, após empate de 1 a 1. Na terceira rodada superou o Criciúma pelo placar agregado de 6 a 1. O time conta com 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 5 gols sofridos até aqui. Já o Botafogo iniciou a trajetória na competição já na terceira rodada, oportunidade em que superou o Capital-DF pelo placar agregado de por 4 a 1. Até o momento, a equipe tem 2 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 6 gols marcados e 1 gol sofrido. No jogo de ida, o Botafogo venceu o Bragantino por 2 a 0, no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (06/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quarta-feira RB Bragantino x Botafogo: prováveis escalações RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Nacho Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra. Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Newton e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti. FICHA TÉCNICA Red Bull Bragantino x Botafogo Copa do Brasil Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) Data/Horário: 06 de agosto de 2025, 19h (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Copa do Brasil 2025 rb bragantino Botafogo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil CRB x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil CRB e Cruzeiro jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.08.25 20h00 Copa do Brasil Vasco x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil Vasco e CSA jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.08.25 19h00 Futebol Remo mira G4; Paysandu luta para se afastar da lanterna na 21ª rodada da Série B; confira A dupla Re-Pa pode oscilar até sete posições na tabela de classificação da Segundona 07.08.25 18h18 Série A argentina San Lorenzo x Vélez Sársfield: onde assistir ao jogo de hoje (07/08) pelo Campeonato Argentino San Lorenzo e Vélez Sársfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 07.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal 07.08.25 23h53 Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final 07.08.25 23h27 futebol Corinthians registra BO após notar sumiço de registros sobre controle de despesas O desaparecimento dos documentos foi notado por causa dos ofícios recebidos pelo CD para apurar faturas 21.07.25 19h48 REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45