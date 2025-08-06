Bragantino x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (06) pela Copa do Brasil

Red Bull Bragantino x Botafogo disputam hoje, quarta-feira (06/08), o jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir RB Bragantino x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SporTV, Premiere e Globoplay, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bragantino iniciou a campanha na Copa do Brasil vencendo o Sousa nos pênaltis por 5 a 4, após empatar no tempo regulamentar por 1 a 1, na primeira fase. Na segunda rodada, também venceu nos pênaltis o São José-RS por 4 a 2, após empate de 1 a 1. Na terceira rodada superou o Criciúma pelo placar agregado de 6 a 1. O time conta com 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 5 gols sofridos até aqui.

Já o Botafogo iniciou a trajetória na competição já na terceira rodada, oportunidade em que superou o Capital-DF pelo placar agregado de por 4 a 1. Até o momento, a equipe tem 2 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 6 gols marcados e 1 gol sofrido.

No jogo de ida, o Botafogo venceu o Bragantino por 2 a 0, no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

RB Bragantino x Botafogo: prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Nacho Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Newton e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Botafogo

Copa do Brasil

Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 06 de agosto de 2025, 19h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)