Athletico-PR x São Paulo: onde assistir e as escalações do jogo de hoje (06/08) pela Copa do Brasil

São Paulo x Athletico-PR disputam hoje, quarta-feira (06/08), o jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil. O jogo começará às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Athletico-PR x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Athletico-PR iniciou ainda na primeira rodada da competição, em que venceu o Pouso Alegre por 2 a 0. Depois, superou o Guarany-RS por 3 a 0 na segunda rodada e o Brusque pelo placar agregado de 1 a 0 na terceira fase. São 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 7 gols marcados e 2 gols sofridos até o momento.

O São Paulo iniciou a Copa do Brasil já na terceira rodada da competição. Até aqui superou o Náutico pelo placar agregado de 4 a 2, com duas vitórias sobre o time pernambucano. São 3 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 6 gols marcados e 3 gols sofridos até o momento.

No jogo de ida, o São Paulo venceu o Athletico-PR por 2 a 1.

Athletico-PR x São Paulo: prováveis escalações

Athletico-PR: Santos; Belezi, Habraão e Léo; Benavídez, Felipinho (Riquelme), Patrick, Zapelli (Giuliano), Dudu Kogitzki e Fernando (Esquivel); Alan Kardec. Técnico: Fábio Moreno.

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio (Pablo Maia), Bobadilla, Alisson (Rodriguinho) e Enzo Diaz; Luciano (Ferreira) e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x São Paulo

Copa do Brasil

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 06 de agosto de 2025, 19h30

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)