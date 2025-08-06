Athletico-PR x São Paulo: onde assistir e as escalações do jogo de hoje (06/08) pela Copa do Brasil Athletico-PR e São Paulo jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Rafael Lédo 06.08.25 18h30 Athletico-PR recebe o São Paulo pelo jogo de volta da Copa do Brasil nesta quarta-feira (06), às 19h30 (Foto / Rubens Chiri / Miguel Schincariol / Saopaulofc.net / Reprodução / Flickr @saopaulofutebolclube) São Paulo x Athletico-PR disputam hoje, quarta-feira (06/08), o jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil. O jogo começará às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Athletico-PR x São Paulo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Athletico-PR iniciou ainda na primeira rodada da competição, em que venceu o Pouso Alegre por 2 a 0. Depois, superou o Guarany-RS por 3 a 0 na segunda rodada e o Brusque pelo placar agregado de 1 a 0 na terceira fase. São 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 7 gols marcados e 2 gols sofridos até o momento. O São Paulo iniciou a Copa do Brasil já na terceira rodada da competição. Até aqui superou o Náutico pelo placar agregado de 4 a 2, com duas vitórias sobre o time pernambucano. São 3 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 6 gols marcados e 3 gols sofridos até o momento. No jogo de ida, o São Paulo venceu o Athletico-PR por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (06/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quarta-feira Atlético-MG x Flamengo: onde assistir e as escalações do jogo de hoje (06/08) pela Copa do Brasil Atlético-MG e Flamengo jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Athletico-PR x São Paulo: prováveis escalações Athletico-PR: Santos; Belezi, Habraão e Léo; Benavídez, Felipinho (Riquelme), Patrick, Zapelli (Giuliano), Dudu Kogitzki e Fernando (Esquivel); Alan Kardec. Técnico: Fábio Moreno. São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio (Pablo Maia), Bobadilla, Alisson (Rodriguinho) e Enzo Diaz; Luciano (Ferreira) e André Silva. Técnico: Hernán Crespo. FICHA TÉCNICA Athletico-PR x São Paulo Copa do Brasil Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Data/Horário: 06 de agosto de 2025, 19h30 (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Copa do Brasil 2025 Athletico PR São Paulo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil CRB x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil CRB e Cruzeiro jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.08.25 20h00 Copa do Brasil Vasco x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil Vasco e CSA jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.08.25 19h00 Futebol Remo mira G4; Paysandu luta para se afastar da lanterna na 21ª rodada da Série B; confira A dupla Re-Pa pode oscilar até sete posições na tabela de classificação da Segundona 07.08.25 18h18 Série A argentina San Lorenzo x Vélez Sársfield: onde assistir ao jogo de hoje (07/08) pelo Campeonato Argentino San Lorenzo e Vélez Sársfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 07.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal 07.08.25 23h53 Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final 07.08.25 23h27 futebol Corinthians registra BO após notar sumiço de registros sobre controle de despesas O desaparecimento dos documentos foi notado por causa dos ofícios recebidos pelo CD para apurar faturas 21.07.25 19h48 REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45