Palmeiras e Fortaleza já tiveram interesse no meia-atacante Kukri, afirma dirigente do Águia Pedrinho Corrêa, vice-presidente do Azulão, comentou sobre interesse dos clubes e os motivos que fizeram o jogador permanecer no Azulão Fábio Will 19.01.26 14h06 Kukri foi o grande nome do Águia na Copinha (Divulgação / Instagram / @aguiademaraba) O Águia de Marabá participou da última Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi eliminado na segunda fase da competição. A equipe foi a melhor colocada entre os quatro representantes do futebol paraense na disputa e possui no elenco uma “joia” chamada Kukri, que despertou interesse do Palmeiras e do Fortaleza. Em entrevista ao jornalista Rodolfo Souza, da Rádio Liberal +, o vice-presidente do Águia de Marabá, Pedrinho Corrêa, falou sobre a situação do meia-atacante Kukri, destaque do Azulão na Copinha e que recentemente despertou interesse de gigantes do futebol brasileiro. De acordo com o dirigente do Águia, Kukri esteve bem perto de deixar o time marabaense, porém a questão cultural do atleta falou mais alto e ele resolveu permanecer em Marabá (PA). “O Kukri tem uma questão cultural. Ele é indígena, não é fácil ele sair da sua aldeia. Levamos ele ao Palmeiras, o clube quis ficar com ele, mas ele não quis ficar. O Fortaleza, um representante do clube foi até Marabá (PA), comprou as passagens, ele ficou de viajar, mas não embarcou. Estamos tendo cuidado, preparando ele para entender que ele precisa alçar voos. Existe um investimento na base e o Águia precisa ter recurso para estar revelando bons profissionais. Temos essa esperança de convencê-lo para que ele tenha voos maiores”, disse Pedrinho. VEJA MAIS Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos Cria do Gavião Kyikatejê, volante Kukri Krowakreti é destaque do Águia e revelação do Parazão 2025 Jovem, nascido na Terra Indígena Mãe Maria, falou com exclusividade ao Liberal neste Dia dos Povos Indígenas. O jogador foi selecionado pelo Palmeiras para realizar um intercâmbio na Academia de Futebol do clube, na temporada 2024. Nesse período o Verdão teve o interesse em manter o atleta, mas Kukri resolveu permanecer na cidade de Marabá. Kukri é a grande sensação do Águia de Marabá. O indígena subiu para a equipe profissional na temporada 2024, quando esteve em campo em duas partidas. Já no ano passado, Kukri foi bem utilizado na equipe e participou de 26 jogos pelo Azulão no Parazão, Copa do Brasil e Brasileirão Série D. Nesse período, marcou dois gols e foi campeão da Copa Grão-Pará. Na atual temporada, o Águia disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Azulão fez bonito ao avançar para a segunda fase. Kukri foi o destaque do time paraense, com três gols na competição em quatro jogos disputados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes kukri palmeiras águia de marabá futebol Copinha 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Elche x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) por La Liga Elche e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 19.01.26 16h00 Campeonato Inglês Brighton x Bournemouth: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/01) pela Premier League Brighton e Bournemouth jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 19.01.26 16h00 Série A italiana Lazio x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/01) pelo Campeonato Italiano Lazio e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 19.01.26 15h45 FUTEBOL Palmeiras e Fortaleza já tiveram interesse no meia-atacante Kukri, afirma dirigente do Águia Pedrinho Corrêa, vice-presidente do Azulão, comentou sobre interesse dos clubes e os motivos que fizeram o jogador permanecer no Azulão 19.01.26 14h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão" Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará 19.01.26 10h15 futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 futebol Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025 Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6% 19.01.26 10h52 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48