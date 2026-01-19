Palmeiras e Fortaleza já tiveram interesse no meia-atacante Kukri, afirma dirigente do Águia

O Águia de Marabá participou da última Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi eliminado na segunda fase da competição. A equipe foi a melhor colocada entre os quatro representantes do futebol paraense na disputa e possui no elenco uma “joia” chamada Kukri, que despertou interesse do Palmeiras e do Fortaleza.

Em entrevista ao jornalista Rodolfo Souza, da Rádio Liberal +, o vice-presidente do Águia de Marabá, Pedrinho Corrêa, falou sobre a situação do meia-atacante Kukri, destaque do Azulão na Copinha e que recentemente despertou interesse de gigantes do futebol brasileiro. De acordo com o dirigente do Águia, Kukri esteve bem perto de deixar o time marabaense, porém a questão cultural do atleta falou mais alto e ele resolveu permanecer em Marabá (PA).

“O Kukri tem uma questão cultural. Ele é indígena, não é fácil ele sair da sua aldeia. Levamos ele ao Palmeiras, o clube quis ficar com ele, mas ele não quis ficar. O Fortaleza, um representante do clube foi até Marabá (PA), comprou as passagens, ele ficou de viajar, mas não embarcou. Estamos tendo cuidado, preparando ele para entender que ele precisa alçar voos. Existe um investimento na base e o Águia precisa ter recurso para estar revelando bons profissionais. Temos essa esperança de convencê-lo para que ele tenha voos maiores”, disse Pedrinho.

O jogador foi selecionado pelo Palmeiras para realizar um intercâmbio na Academia de Futebol do clube, na temporada 2024. Nesse período o Verdão teve o interesse em manter o atleta, mas Kukri resolveu permanecer na cidade de Marabá.

Kukri é a grande sensação do Águia de Marabá. O indígena subiu para a equipe profissional na temporada 2024, quando esteve em campo em duas partidas. Já no ano passado, Kukri foi bem utilizado na equipe e participou de 26 jogos pelo Azulão no Parazão, Copa do Brasil e Brasileirão Série D. Nesse período, marcou dois gols e foi campeão da Copa Grão-Pará.

Na atual temporada, o Águia disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Azulão fez bonito ao avançar para a segunda fase. Kukri foi o destaque do time paraense, com três gols na competição em quatro jogos disputados.