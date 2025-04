Cria do Gavião Kyikatejê, volante Kukri Krowakreti é destaque do Águia e revelação do Parazão 2025

Com 18 anos recém-completados, Kukri Krowakreti já é visto como uma das grandes promessas do Águia de Marabá. Natural da Aldeia Gavião, localizada no município de Bom Jesus do Tocantins (PA), o jovem volante tem se destacado nas categorias de base do clube e começa a ganhar espaço no elenco profissional.

O jovem falou com exclusividade ao Núcleo de Esportes de O Liberal neste Dia dos Povos Indígenas, comemorado em 19 de abril. Ele conta como foi a trajetória até o futebol profissional e revelou quais os planos para a sequência da carreira.

Talento meteórico

Em 2024, Kukri chamou atenção no Parazão Sub-17, com atuações consistentes que lhe renderam uma convocação para a equipe principal. O desempenho do atleta, revelado pelo Gavião Kyikatejê, despertou o interesse do Azulão, que rapidamente o integrou ao time sub-17 em Marabá.

"Fui revelado pelo Gavião Kyikatejê, e logo o Águia me chamou. Vim para o sub-17 e comecei minha trajetória aqui", relembra o jovem, que carrega no olhar a tranquilidade típica de quem cresceu em meio à natureza da Terra Indígena Mãe Maria. "Desde os sete anos eu já treinava na base do Gavião. Fora isso, na aldeia o futebol faz parte da nossa vida, é uma brincadeira comum entre todos."

As boas atuações não passaram despercebidas pelo técnico Silvio Criciúma. “Acompanhamos o Kukri desde o sub-17, e ele entrou no planejamento de 2025 quase de forma automática. Mesmo sem ser a primeira opção no início, mostrou em campo que tem qualidade para ser titular. As recentes mudanças foram táticas, mas ele já garantiu seu espaço”, afirmou o treinador.

Adaptação perto de casa

A adaptação ao novo ambiente foi facilitada pela proximidade geográfica e cultural entre a aldeia Gavião e a cidade de Marabá. “Foi tudo muito tranquilo. Nosso grupo é bastante unido, a gente se ajuda muito”, diz Kukri.

E o jovem já começa a escrever seus primeiros capítulos de destaque com a camisa do Águia. No último dia 2 de abril, marcou o gol de honra do clube na semifinal do Parazão contra o Paysandu, em pleno Mangueirão, em Belém. A partida terminou 3 a 1 para o time da capital, mas a atuação de Kukri não passou despercebida. “Foi um gol importante. Estou aqui para ajudar a equipe”, resumiu.