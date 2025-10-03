Osasuna x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) por La Liga

Osasuna x Getafe disputam hoje, sexta-feira (03/10), a 8° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Osasuna x Getafe ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Osasuna é o 13° colocado de La Liga e soma 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 5 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Getafe ocupa a 8° posição com 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 9 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Osasuna x Getafe: prováveis escalações

Osasuna: Herrera; Catena, Boyomo, Cruz; Rosier, Torro, Moncayola, Bretones; Gomez, Budimir, Munoz.

Getafe: Soria; Dakonam, Abqar, Duarte; Femenia, Martin, Milla, Arambarri, Rico; Mayoral, Liso.

FICHA TÉCNICA

Osasuna x Getafe

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, Espanha

Data/Horário: 03 de outubro de 2025, 16h