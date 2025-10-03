Bournemouth x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/10) pela Premier League Bournemouth e Fulham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Rafael Lédo 03.10.25 15h00 Bournemouth e Fulham jogam pela Premier League nesta sexta-feira (03), às 16 (Reprodução / Instagram @afcb) Bournemouth x Fulham disputam hoje, sexta-feira (03/10), pela 7ª rodada da Premier League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bournemouth x Fulham ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Bournemouth é o 6° colocado da Premier League com 3 vitórias, 2 empate, 1 derrota, 8 gols marcados e 7 gols sofridos. Já o Fulham está na 11ª colocação com 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados e 8 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Bournemouth x Fulham: prováveis escalações Bournemouth: Sem informações oficiais até o momento. Fulham: Sem informações oficiais até o momento. FICHA TÉCNICA Bournemouth x Fulham Campeonato Inglês - Premier League Local: Vitality Stadium, em Bournemouth, Inglaterra Data/Horário: 03 de outubro de 2025, 16h (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bournemouth Fulham Premier League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 Campeonato Português Casa Pia x Estoril: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Liga Portugal Casa Pia e Estoril jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 03.10.25 15h15 Campeonato Inglês Bournemouth x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/10) pela Premier League Bournemouth e Fulham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 03.10.25 15h00 Campeonato Espanhol Osasuna x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) por La Liga Osasuna e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 03.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26 Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24