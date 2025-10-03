Bournemouth x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/10) pela Premier League

Bournemouth x Fulham disputam hoje, sexta-feira (03/10), pela 7ª rodada da Premier League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bournemouth x Fulham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bournemouth é o 6° colocado da Premier League com 3 vitórias, 2 empate, 1 derrota, 8 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Fulham está na 11ª colocação com 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados e 8 gols sofridos.

Bournemouth x Fulham: prováveis escalações

Bournemouth: Sem informações oficiais até o momento.

Fulham: Sem informações oficiais até o momento.

FICHA TÉCNICA

Bournemouth x Fulham

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Vitality Stadium, em Bournemouth, Inglaterra

Data/Horário: 03 de outubro de 2025, 16h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)