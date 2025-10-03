Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (03/10), incluem partidas pelas Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais.

Às 19h, o Athletic Club jogará contra o Amazonas pela Série B do Brasileirão. Já às 21h35, o CRB enfrentará o Avaí pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Hoffenheim x Colônia - 15h30 - SporTV, XSports e OneFootball

Campeonato Argentino

Tigre x Defensa y Justicia - 19h - AFA Play Unión de Santa Fe x Aldosivi - 21h15 - AFA Play Argentinos Juniors x Central Córdoba - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

Athletic Club x Amazonas - 19h - Disney+ Coritiba x Botafogo-SP - 21h30 - Disney+ CRB x Avaí - 21h35 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Osasuna x Getafe - 16h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Bournemouth x Fulham - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Verona x Sassuolo - 15h45 - Disney+

Campeonato Português

Casa Pia x Estoril - 16h15 - Disney+

