O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h35, CRB e Avaí jogarão pela Série B do Brasileirão (Fabiano Rateke/ Avaí FC)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (03/10), incluem partidas pelas Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais.

Às 19h, o Athletic Club jogará contra o Amazonas pela Série B do Brasileirão. Já às 21h35, o CRB enfrentará o Avaí pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Hoffenheim x Colônia - 15h30 - SporTV, XSports e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Tigre x Defensa y Justicia - 19h - AFA Play
  2. Unión de Santa Fe x Aldosivi - 21h15 - AFA Play
  3. Argentinos Juniors x Central Córdoba - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Athletic Club x Amazonas - 19h - Disney+
  2. Coritiba x Botafogo-SP - 21h30 - Disney+
  3. CRB x Avaí - 21h35 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Osasuna x Getafe - 16h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Bournemouth x Fulham - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Verona x Sassuolo - 15h45 - Disney+

Campeonato Português

  1. Casa Pia x Estoril - 16h15 - Disney+

Onde assistir ao jogo de Athletic e Amazonas; veja o horário

O jogo entre Athletic MG x Amazonas  terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Coritiba e Botafogo-SP; veja o horário

O jogo entre Coritiba x Botafogo SP terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de CRB e Avaí; veja o horário

O jogo entre CRB x Avaí terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h35.

Onde assistir ao jogo de Bournemouth e Fulham; veja o horário

O jogo entre Bournemouth x Fulham terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 16h - Bournemouth x Fulham - Premier League
  2. 21h35 - CRB x Avaí - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 15h30 - Hoffenheim x Colônia - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 15h45 - Verona x Sassuolo - Campeonato Italiano
  2. 16h - Osasuna x Getafe - La Liga
  3. 16h - Bournemouth x Fulham - Premier League
  4. 16h15 - Casa Pia x Estoril - Campeonato Português
  5. 19h - Athletic Club x Amazonas - Série B do Brasileirão
  6. 21h30 - Coritiba x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão
  7. 21h35 - CRB x Avaí - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 15h30 - Hoffenheim x Colônia - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.

.
