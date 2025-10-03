Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 03.10.25 7h00 Às 21h35, CRB e Avaí jogarão pela Série B do Brasileirão (Fabiano Rateke/ Avaí FC) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (03/10), incluem partidas pelas Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais. Às 19h, o Athletic Club jogará contra o Amazonas pela Série B do Brasileirão. Já às 21h35, o CRB enfrentará o Avaí pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Hoffenheim x Colônia - 15h30 - SporTV, XSports e OneFootball Campeonato Argentino Tigre x Defensa y Justicia - 19h - AFA Play Unión de Santa Fe x Aldosivi - 21h15 - AFA Play Argentinos Juniors x Central Córdoba - 21h15 - AFA Play Campeonato Brasileiro Série B Athletic Club x Amazonas - 19h - Disney+ Coritiba x Botafogo-SP - 21h30 - Disney+ CRB x Avaí - 21h35 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Osasuna x Getafe - 16h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Bournemouth x Fulham - 16h - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Verona x Sassuolo - 15h45 - Disney+ Campeonato Português Casa Pia x Estoril - 16h15 - Disney+ Onde assistir ao jogo de Athletic e Amazonas; veja o horário O jogo entre Athletic MG x Amazonas terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Coritiba e Botafogo-SP; veja o horário O jogo entre Coritiba x Botafogo SP terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de CRB e Avaí; veja o horário O jogo entre CRB x Avaí terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h35. Onde assistir ao jogo de Bournemouth e Fulham; veja o horário O jogo entre Bournemouth x Fulham terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 16h - Bournemouth x Fulham - Premier League 21h35 - CRB x Avaí - Série B do Brasileirão SporTV 15h30 - Hoffenheim x Colônia - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira. Disney+ 15h45 - Verona x Sassuolo - Campeonato Italiano 16h - Osasuna x Getafe - La Liga 16h - Bournemouth x Fulham - Premier League 16h15 - Casa Pia x Estoril - Campeonato Português 19h - Athletic Club x Amazonas - Série B do Brasileirão 21h30 - Coritiba x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão 21h35 - CRB x Avaí - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 15h30 - Hoffenheim x Colônia - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. 