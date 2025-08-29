Operário x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/08) pela Série B

Operário x Coritiba disputam hoje, sexta-feira (29/08), a 24° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Operário-PR x Coritiba ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Coritiba é o vice-líder da Série B do Brasileirão e acumula 12 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 24 gols marcados e 15 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas do Campeonato Brasileiro Série B.

Já o Operário ocupa a 11° posição com 8 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 25 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas da competição.

VEJA MAIS

Operário PR x Coritiba: prováveis escalações

Operário (PR): Elias; Gabriel Souza, Joseph, Miranda e Cristiano; Índio, Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Kleiton (Rodrigo Rodrigues) e Vinicius Mingotti (Ademílson). Técnico: Alex de Souza.

Coritiba: Pedro Rangel; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida (Tiago Cóser); Machado, Sebastián Gómez e Carlos De Pena (Wallisson); Iury Castilho, Dellatorre e Clayson. Técnico: Mozart.

FICHA TÉCNICA

Operário Ferroviário x Coritiba

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 19h