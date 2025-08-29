Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (29/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 29.08.25 7h00 Al Hilal e Al Riyadh jogarão pelo Campeonato Saudita às 12h50 (X/ @Alhilal_EN) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (29/08), incluem partidas pela Série B do Brasileirão, Campeonato Saudita, Bundesliga e outras competições internacionais. Às 12h50, Al Hilal jogará contra Al Riyadh pelo Campeonato Saudita. Já às 15h30, o St. Pauli enfrentará o Hamburg pela Bundesliga. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Hamburg x St. Pauli - 15h30 - SportyNet, XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Argentino Newell's Old Boys x Barracas Central - 19h - AFA Play Banfield x Tigre - 19h - ESPN 4 e Disney+ Instituto x Independiente - 21h15 - AFA Play Campeonato Brasileiro Série B Operário-PR x Coritiba - 19h - ESPN e Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Elche x Levante - 14h30 - Disney+ Valencia x Getafe - 16h30 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Italiano Cremonese x Sassuolo - 13h30 - ESPN 4 e Disney+ Lecce x Milan - 15h45 - Disney+ Campeonato Português Gil Vicente x Moreirense - 16h15 - Sem informações Campeonato Saudita Al Hilal x Al Riyadh - 12h50 - Youtube (Canal GOAT) Al Taawon x Al Nassr - 15h - Youtube (Canal GOAT) Al Shabab x Al Khaleej - 15h - SporTV Onde assistir ao jogo de Al Taawon e Al Nassr; veja o horário O jogo entre Al Taawon x Al Nassr terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 15h. Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Riyadh; veja o horário O jogo entre Al Hilal x Al Riyadh terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 12h50. Onde assistir ao jogo de Banfield e Tigre; veja o horário O jogo entre Banfield x Tigre terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Operário Ferroviário e Coritiba; veja o horário O jogo entre Operário PR x Coritiba terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 13h30 - Cremonese x Sassuolo - Campeonato Italiano 16h30 - Valencia x Getafe - La Liga 19h - Banfield x Tigre - Campeonato Argentino 19h - Operário-PR x Coritiba - Série B do Brasileirão SporTV 15h - Al Shabab x Al Khaleej - Campeonato Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira. Disney+ 13h30 - Cremonese x Sassuolo - Campeonato Italiano 14h30 - Elche x Levante - La Liga 15h45 - Lecce x Milan - Campeonato Italiano 16h30 - Valencia x Getafe - La Liga 19h - Banfield x Tigre - Campeonato Argentino 19h - Operário-PR x Coritiba - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 15h30 - Hamburg x St. Pauli - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. 