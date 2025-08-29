Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (29/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Al Hilal e Al Riyadh jogarão pelo Campeonato Saudita às 12h50 (X/ @Alhilal_EN)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (29/08), incluem partidas pela Série B do Brasileirão, Campeonato Saudita, Bundesliga e outras competições internacionais.

Às 12h50, Al Hilal jogará contra Al Riyadh pelo Campeonato Saudita. Já às 15h30, o St. Pauli enfrentará o Hamburg pela Bundesliga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Hamburg x St. Pauli - 15h30 - SportyNet, XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Newell's Old Boys x Barracas Central - 19h - AFA Play
  2. Banfield x Tigre - 19h - ESPN 4 e Disney+
  3. Instituto x Independiente - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Operário-PR x Coritiba - 19h - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Elche x Levante - 14h30 - Disney+
  2. Valencia x Getafe - 16h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Cremonese x Sassuolo - 13h30 - ESPN 4 e Disney+
  2. Lecce x Milan - 15h45 - Disney+

Campeonato Português

  1. Gil Vicente x Moreirense - 16h15 - Sem informações

Campeonato Saudita

  1. Al Hilal x Al Riyadh - 12h50 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Taawon x Al Nassr - 15h - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Shabab x Al Khaleej - 15h - SporTV

Onde assistir ao jogo de Al Taawon e Al Nassr; veja o horário

O jogo entre Al Taawon x Al Nassr terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 15h.

Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Riyadh; veja o horário

O jogo entre Al Hilal x Al Riyadh terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 12h50.

Onde assistir ao jogo de Banfield e Tigre; veja o horário

O jogo entre Banfield x Tigre terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Operário Ferroviário e Coritiba; veja o horário

O jogo entre Operário PR x Coritiba terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 13h30 - Cremonese x Sassuolo - Campeonato Italiano
  2. 16h30 - Valencia x Getafe - La Liga
  3. 19h - Banfield x Tigre - Campeonato Argentino
  4. 19h - Operário-PR x Coritiba - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 15h - Al Shabab x Al Khaleej - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 13h30 - Cremonese x Sassuolo - Campeonato Italiano
  2. 14h30 - Elche x Levante - La Liga
  3. 15h45 - Lecce x Milan - Campeonato Italiano
  4. 16h30 - Valencia x Getafe - La Liga
  5. 19h - Banfield x Tigre - Campeonato Argentino
  6. 19h - Operário-PR x Coritiba - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere  nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 15h30 - Hamburg x St. Pauli - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (29/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

29.08.25 7h00

Copa Argentina

Unión x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/08) pela Copa Argentina

Unión de Santa Fe e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

28.08.25 20h10

Copa do Brasil

Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pela Copa do Brasil

Bahia e Fluminense jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

28.08.25 18h30

Campeonato Saudita

Al Ahli x Neom: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pelo Campeonato Saudita

Al Ahli e Neom jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

28.08.25 14h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

PÓS-JOGO

António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem'

O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas

29.08.25 0h46

REVOLTA

Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos

Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido

29.08.25 0h06

DEU MOLE

Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão

No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo

28.08.25 23h40

'REFORÇÃO'

De criticado a fundamental: Eduardo Batista rasga elogios para Borasi no Criciúma

O técnico do time catarinense afirmou que o atacante argentino, alvo de críticas da torcida bicolor no início da temporada, possui características únicas. O time catarinense enfrenta o Remo logo mais, no Mangueirão.

28.08.25 20h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda