Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (29/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (29/08), incluem partidas pela Série B do Brasileirão, Campeonato Saudita, Bundesliga e outras competições internacionais.

Às 12h50, Al Hilal jogará contra Al Riyadh pelo Campeonato Saudita. Já às 15h30, o St. Pauli enfrentará o Hamburg pela Bundesliga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Hamburg x St. Pauli - 15h30 - SportyNet, XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

Newell's Old Boys x Barracas Central - 19h - AFA Play Banfield x Tigre - 19h - ESPN 4 e Disney+ Instituto x Independiente - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

Operário-PR x Coritiba - 19h - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Elche x Levante - 14h30 - Disney+ Valencia x Getafe - 16h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

Cremonese x Sassuolo - 13h30 - ESPN 4 e Disney+ Lecce x Milan - 15h45 - Disney+

Campeonato Português

Gil Vicente x Moreirense - 16h15 - Sem informações

Campeonato Saudita

Al Hilal x Al Riyadh - 12h50 - Youtube (Canal GOAT) Al Taawon x Al Nassr - 15h - Youtube (Canal GOAT) Al Shabab x Al Khaleej - 15h - SporTV

O jogo entre Al Taawon x Al Nassr terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 15h.

O jogo entre Al Hilal x Al Riyadh terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 12h50.

O jogo entre Banfield x Tigre terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 19h.

O jogo entre Operário PR x Coritiba terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

13h30 - Cremonese x Sassuolo - Campeonato Italiano 16h30 - Valencia x Getafe - La Liga 19h - Banfield x Tigre - Campeonato Argentino 19h - Operário-PR x Coritiba - Série B do Brasileirão

SporTV

15h - Al Shabab x Al Khaleej - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira.

Disney+

13h30 - Cremonese x Sassuolo - Campeonato Italiano 14h30 - Elche x Levante - La Liga 15h45 - Lecce x Milan - Campeonato Italiano 16h30 - Valencia x Getafe - La Liga 19h - Banfield x Tigre - Campeonato Argentino 19h - Operário-PR x Coritiba - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

15h30 - Hamburg x St. Pauli - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.