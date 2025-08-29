Newell's Old Boys x Barracas Central: onde assistir e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Argentino

Newell's Old Boys x Barracas Central disputam hoje, sexta-feira (29/08), pela 7° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newell's Old Boys x Barracas Central ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Barracas Central é o vice-líder do Grupo A da segunda fase e soma 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Newell's Old Boys está em 12° lugar no mesmo grupo com 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados e 6 gols sofridos.

Newell's Old Boys x Barracas Central: prováveis escalações

Newell's Old Boys: Juan Espínola; Alejo Montero, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega, Luciano Herrera, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto, Carlos González. Técnico: Cristian Fabbiani.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak; Nahuel Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Facundo Bruera, Gonzalo Morales, Javier Ruiz. Técnico: Rubén Darío Insua.

FICHA TÉCNICA

Newell's Old Boys x Barracas Central

Campeonato Argentino

Local: Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina

Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 19h