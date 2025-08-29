Newell's Old Boys x Barracas Central: onde assistir e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Argentino Newell's Old Boys e Barracas Central jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 29.08.25 18h00 Barracas Central já soma 5 pontos a mais que o Newell's Old Boys na segunda fase (X/ @barracascentral) Newell's Old Boys x Barracas Central disputam hoje, sexta-feira (29/08), pela 7° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Newell's Old Boys x Barracas Central ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Barracas Central é o vice-líder do Grupo A da segunda fase e soma 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 7 gols sofridos. Já o Newell's Old Boys está em 12° lugar no mesmo grupo com 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados e 6 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (29/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Newell's Old Boys x Barracas Central: prováveis escalações Newell's Old Boys: Juan Espínola; Alejo Montero, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega, Luciano Herrera, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto, Carlos González. Técnico: Cristian Fabbiani. Barracas Central: Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak; Nahuel Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Facundo Bruera, Gonzalo Morales, Javier Ruiz. Técnico: Rubén Darío Insua. FICHA TÉCNICA Newell's Old Boys x Barracas Central Campeonato Argentino Local: Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato argentino Newell's Old Boys Barracas Central jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Newell's Old Boys x Barracas Central: onde assistir e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Argentino Newell's Old Boys e Barracas Central jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 29.08.25 18h00 Série A argentina Banfield x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Campeonato Argentino Banfield e Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 29.08.25 18h00 Campeonato Brasileiro Série B Operário x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/08) pela Série B Operário-PR e Coritiba jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 29.08.25 18h00 Campeonato Espanhol Valencia x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/08) por La Liga Valencia e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.08.25 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina 29.08.25 13h44 REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06