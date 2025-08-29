Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Banfield x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Campeonato Argentino

Banfield e Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Tigre soma só 1 ponto a mais que Banfield na segunda fase (X/ @CAB_oficial)

Banfield x Tigre disputam hoje, sexta-feira (29/08), pela 7° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Banfield x Tigre ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Tigre é o 9° colocado do Grupo A da segunda fase com 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 6 gols marcados e 6 gols sofridos.

Banfield ocupa a 11° posição do mesmo grupo e soma 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados e 10 gols sofridos.

Banfield x Tigre: prováveis escalações

Banfield: Sem informações. Técnico: Pedro Troglio.

TigreSem informações. Técnico: Diego Dabove.

FICHA TÉCNICA
Banfield x Tigre
Campeonato Argentino
Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina
Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 19h

campeonato argentino

Banfield

Tigre

jogos de hoje
Futebol
