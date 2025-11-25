Olympique x Newcastle: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/11) pela Champions League

Olympique de Marselha x Newcastle disputam hoje, terça-feira (25/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo acontecerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Vélodrome, em Marselha, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Olympique x Newcastle ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Newcastle é o 6° colocado da Champions League e acumula um total de 3 vitórias, 1 derrota, 10 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já o Olympique está em 25° lugar na competição e soma apenas 1 vitória, 3 derrotas, 6 gols marcados e 5 gols sofridos.

VEJA MAIS

Olympique x Newcastle: prováveis escalações

Olympique: Rulli; Timothy Weah, Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi e Emerson; Geoffrey Kondogbia (Arthur Vermeeren), Matt O’Riley e Angel Gomes; Mason Greenwood, Igor Paixão e Pierre‑Emerick Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi.

Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier (Valentino Livramento), Malick Thiaw, Sven Botman e Dan Burn; Bruno Guimarães, Sandro Tonali e Joelinton; Jacob Murphy (Elanga), Harvey Barnes (Anthony Gordon) e Nick Woltemade. Técnico: Eddie Howe.

FICHA TÉCNICA

Olympique de Marseille x Newcastle

Champions League

Local: Estádio Vélodrome, em Marselha, França

Data/Horário: 25 de novembro de 2025, 17h