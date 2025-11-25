Neymar se lesiona e não joga mais em 2025

O problema no joelho já vinha incomodando o camisa 10 desde o empate por 1 a 1 com o Mirassol, no dia 19 de novembro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela partida, Neymar foi decisivo nos dois lances mais importantes: marcou o gol do Santos e, minutos depois, cometeu o pênalti convertido por Reinaldo, que decretou a igualdade na Vila Belmiro.

A lesão o tirou do confronto seguinte, contra o Internacional, pela 35ª rodada. Mesmo sem sua principal referência e após um primeiro tempo muito abaixo, o Santos conseguiu arrancar um empate por 1 a 1 no Beira-Rio.

Com três partidas restantes, o time ocupa a 17ª posição, com 38 pontos — um a menos que o Vitória, primeiro fora da zona de rebaixamento, que soma 39 pontos. Os últimos adversários do Santos serão: Sport, na Vila Belmiro; Juventude, fora de casa; e Cruzeiro, novamente diante da sua torcida.