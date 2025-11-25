Neymar se lesiona e não joga mais em 2025 Com três partidas restantes, o Santos está na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com 38 pontos O Liberal 25.11.25 20h00 O problema no joelho já vinha incomodando o camisa 10 desde o empate por 1 a 1 com o Mirassol, no dia 19 de novembro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela partida, Neymar foi decisivo nos dois lances mais importantes: marcou o gol do Santos e, minutos depois, cometeu o pênalti convertido por Reinaldo, que decretou a igualdade na Vila Belmiro. A lesão o tirou do confronto seguinte, contra o Internacional, pela 35ª rodada. Mesmo sem sua principal referência e após um primeiro tempo muito abaixo, o Santos conseguiu arrancar um empate por 1 a 1 no Beira-Rio. VEJA MAIS Vojvoda assume culpa por 1º tempo ruim do Santos e garante Neymar na reta final do Brasileirão Sem Neymar, Santos escapa de derrota contra o Inter e alimenta chance de permanência na Série A Com três partidas restantes, o time ocupa a 17ª posição, com 38 pontos — um a menos que o Vitória, primeiro fora da zona de rebaixamento, que soma 39 pontos. Os últimos adversários do Santos serão: Sport, na Vila Belmiro; Juventude, fora de casa; e Cruzeiro, novamente diante da sua torcida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave santos Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (26/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro e a Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 26.11.25 7h00 ÁSIA Paraense é nomeado entre os melhores da temporada na Coreia do Sul Natural de Belo Monte, na região do Xingu, Willyan construiu toda sua carreira no futebol internacional 25.11.25 22h50 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/11) pelo Brasilerão Atlético MG e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.11.25 20h30 Campeonato Brasileiro Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/11) pelo Brasilerão Grêmio e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.11.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18