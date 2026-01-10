Luighi admite falta de ritmo, mas exalta vitória do Palmeiras na estreia do Paulistão Estadão Conteúdo 10.01.26 23h12 Autor do gol da vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa, Luighi destacou a postura do time na estreia do Campeonato Paulista e ressaltou a importância do resultado em um momento de preparação curta. O atacante reconheceu que o elenco ainda está em fase inicial de trabalho, mas avaliou de forma positiva o desempenho apresentado no Canindé. "Acho que a gente veio com o intuito de sair com os três pontos. Foi poucos dias de treino, não deu para pegar ritmo ainda, mas acho que o jogo mostrou o que vamos apresentar no decorrer da temporada e do Paulista também", afirmou o jogador após a partida, ao comentar a atuação do time de Abel Ferreira. Além do aspecto coletivo, Luighi falou sobre o peso pessoal do gol marcado logo no início do Estadual. Para o jovem atacante, balançar as redes na estreia reforça a confiança e premia a entrega em campo. "Acho que é muito importante para mim, e para o Palmeiras também, sair com os três pontos. Fico muito feliz com a minha entrega em campo", disse. O gol teve ainda um significado especial fora das quatro linhas. Emocionado, o jogador prestou uma homenagem: "Queria dedicar esse gol para uma pessoa muito importante na minha vida, que é meu pai. Tenho certeza que ele está assistindo na TV", declarou. Com a vitória na estreia e a confiança reforçada, Luighi projetou sequência de evolução ao longo do Campeonato Paulista, especialmente à medida que o elenco ganhar ritmo de jogo. "Acho que o jogo de hoje mostrou o que vamos mostrar no decorrer da temporada", completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Luighi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 REFORÇO Patrick de Paula se incomoda com pergunta sobre reencontrar futebol no Remo:'Não desaprendi a jogar' Questionado se a ida ao Leão seria uma tentativa de “reencontrar” o futebol que o projetou nacionalmente, o jogador foi direto e demonstrou certo incômodo com a abordagem 09.01.26 19h56 REFORÇO Remo anuncia empréstimo de lateral do Grêmio João Lucas estava no Grêmio na última temporada, chegou a iniciar a temporada como titular, mas perdeu espaço com uma lesão e não conseguiu retornar ao time 09.01.26 19h00 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31