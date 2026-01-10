Capa Jornal Amazônia
Luighi admite falta de ritmo, mas exalta vitória do Palmeiras na estreia do Paulistão

Estadão Conteúdo

Autor do gol da vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa, Luighi destacou a postura do time na estreia do Campeonato Paulista e ressaltou a importância do resultado em um momento de preparação curta. O atacante reconheceu que o elenco ainda está em fase inicial de trabalho, mas avaliou de forma positiva o desempenho apresentado no Canindé.

"Acho que a gente veio com o intuito de sair com os três pontos. Foi poucos dias de treino, não deu para pegar ritmo ainda, mas acho que o jogo mostrou o que vamos apresentar no decorrer da temporada e do Paulista também", afirmou o jogador após a partida, ao comentar a atuação do time de Abel Ferreira.

Além do aspecto coletivo, Luighi falou sobre o peso pessoal do gol marcado logo no início do Estadual. Para o jovem atacante, balançar as redes na estreia reforça a confiança e premia a entrega em campo. "Acho que é muito importante para mim, e para o Palmeiras também, sair com os três pontos. Fico muito feliz com a minha entrega em campo", disse.

O gol teve ainda um significado especial fora das quatro linhas. Emocionado, o jogador prestou uma homenagem: "Queria dedicar esse gol para uma pessoa muito importante na minha vida, que é meu pai. Tenho certeza que ele está assistindo na TV", declarou.

Com a vitória na estreia e a confiança reforçada, Luighi projetou sequência de evolução ao longo do Campeonato Paulista, especialmente à medida que o elenco ganhar ritmo de jogo. "Acho que o jogo de hoje mostrou o que vamos mostrar no decorrer da temporada", completou.

Palavras-chave

futebol

Palmeiras

Luighi
Esportes
.
