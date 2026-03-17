Tuna anuncia dispensas e acerta com atacante ex-Águia de Marabá para a Série D

Focada na Série D do Campeonato Brasileiro após a eliminação na Copa do Brasil, a Tuna Luso anunciou uma série de dispensas e novos reforços para a temporada. Entre os que chegam ao clube cruzmaltino estão o atacante Daniel GTA, ex-Castanhal e Águia de Marabá, e o lateral-direito Ramon, ex-São Raimundo.

Daniel GTA estava no Castanhal, onde disputou o Parazão 2026. O jogador fez 10 jogos com a camisa aurinegra e marcou três gols. O atacante também passou pelo Mosta FC, de Malta. Em 2025, foi um dos destaques do Águia de Marabá na Série D, fazendo 16 partidas, nove gols e dando uma assistência.

Ramon, conhecido também como Ramonzinho, tem 28 anos e passou pelas categorias de base do Paysandu entre 2015 e 2017. O jogador também atuou pelo Carajás, Atlético Roraima, entre outros. Nesta temporada, defendeu o São Raimundo no Campeonato Paraense.

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Dispensas

Com o anúncio dos reforços, a Águia Guerreira também comunicou as saídas do lateral-direito Marcibho e dos meias Paulinho, Filipe Trindade e Felipe Afonso, que eram titulares no time, além de Léo Caeté. Por meio de nota, a Tuna agradeceu e desejou sucesso aos jogadores.

"O clube agradece aos jogadores pela dedicação, profissionalismo e serviços prestados com a camisa cruzmaltina, desejando sucesso em seus novos desafios e na continuidade de suas carreiras", disse a nota.

Série D

A Tuna Luso, assim como o Águia de Marabá, está no Grupo A5 da Série D, ao lado de Trem-AP, Oratório-AP, Tocantinópolis-TO e Imperatriz-MA. Na primeira fase, que contará com 96 times, os clubes se enfrentam em jogos de ida e volta dentro da própria chave, totalizando 10 rodadas.

Os quatro melhores colocados de cada chave avançam para a segunda fase da competição. A edição de 2026 da Série D será disputada de 5 de abril a 13 de setembro, em 24 datas. Desse total, 22 rodadas ocorrerão aos fins de semana e duas no meio de semana. Em todas as fases eliminatórias e nos playoffs, os confrontos serão realizados em partidas de ida e volta.

Na última temporada, a Águia Guerreira caiu na segunda fase da disputa. Este ano, a equipe segue em busca do tão sonhado acesso.