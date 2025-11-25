Vojvoda assume culpa por 1º tempo ruim do Santos e garante Neymar na reta final do Brasileirão Estadão Conteúdo 25.11.25 0h03 O técnico Juan Pablo Vojvoda não fugiu das críticas após o empate por 1 a 1 com o Internacional no Beira-Rio. Visivelmente incomodado com a atuação do Santos na etapa inicial, ele assumiu a responsabilidade pelo desempenho abaixo do esperado e afirmou que as mudanças feitas na escalação - algumas por obrigação física - influenciaram diretamente no ritmo do time. "O primeiro tempo foi ruim, o responsável sou eu. Sou o máximo responsável porque tomo as decisões", afirmou. Vojvoda explicou que o desgaste acumulado forçou alterações e interferiu na fluidez da equipe. A ausência de Neymar, preservado por dores no joelho, também pesou na formatação do ataque. "Ele havia sentido desconforto antes do jogo contra o Mirassol e durante a partida também. No dia seguinte, o incômodo aumentou. Sabemos que temos jogos a cada três dias, com viagens, e é um jogador que precisamos nas últimas três rodadas. Conversei com ele, e ele sentia que não podia responder a uma exigência como a de hoje. O compromisso dele é estar contra o Sport", disse. O treinador destacou que as dificuldades da etapa inicial serviram como aprendizado, mas valorizou a mudança de postura no segundo tempo, quando o Santos conseguiu reagir e buscar o empate com Barreal. "No segundo tempo arrumamos o time. Isso é futebol. O mental joga muito. Há jogadores que podem dar mais e vão dar. Conseguimos um ponto e valorizamos esse ponto", afirmou Vojvoda, que reforçou que o grupo segue unido e consciente da urgência da situação. O técnico também revelou frustração com a maneira como o time iniciou a partida. "Eu esperava outra coisa principalmente no primeiro tempo. Esperava ter posse de bola, ganhar mais duelos, e isso não existiu", comentou. Para ele, a reação pós-intervalo deve servir de combustível na reta decisiva do campeonato. "O futebol dá uma nova oportunidade e temos que responder." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos Vojvoda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18