Vojvoda assume culpa por 1º tempo ruim do Santos e garante Neymar na reta final do Brasileirão

O técnico Juan Pablo Vojvoda não fugiu das críticas após o empate por 1 a 1 com o Internacional no Beira-Rio. Visivelmente incomodado com a atuação do Santos na etapa inicial, ele assumiu a responsabilidade pelo desempenho abaixo do esperado e afirmou que as mudanças feitas na escalação - algumas por obrigação física - influenciaram diretamente no ritmo do time.

"O primeiro tempo foi ruim, o responsável sou eu. Sou o máximo responsável porque tomo as decisões", afirmou.

Vojvoda explicou que o desgaste acumulado forçou alterações e interferiu na fluidez da equipe. A ausência de Neymar, preservado por dores no joelho, também pesou na formatação do ataque.

"Ele havia sentido desconforto antes do jogo contra o Mirassol e durante a partida também. No dia seguinte, o incômodo aumentou. Sabemos que temos jogos a cada três dias, com viagens, e é um jogador que precisamos nas últimas três rodadas. Conversei com ele, e ele sentia que não podia responder a uma exigência como a de hoje. O compromisso dele é estar contra o Sport", disse.

O treinador destacou que as dificuldades da etapa inicial serviram como aprendizado, mas valorizou a mudança de postura no segundo tempo, quando o Santos conseguiu reagir e buscar o empate com Barreal.

"No segundo tempo arrumamos o time. Isso é futebol. O mental joga muito. Há jogadores que podem dar mais e vão dar. Conseguimos um ponto e valorizamos esse ponto", afirmou Vojvoda, que reforçou que o grupo segue unido e consciente da urgência da situação.

O técnico também revelou frustração com a maneira como o time iniciou a partida. "Eu esperava outra coisa principalmente no primeiro tempo. Esperava ter posse de bola, ganhar mais duelos, e isso não existiu", comentou. Para ele, a reação pós-intervalo deve servir de combustível na reta decisiva do campeonato. "O futebol dá uma nova oportunidade e temos que responder."