Palmeiras, com reservas, conta com expulsão e vence Portuguesa na estreia do Paulistão

O Palmeiras começou 2026 vencendo. Neste sábado, o time de Abel Ferreira foi ao Canindé e venceu a Portuguesa por 1 a 0 na rodada de abertura do Paulistão.

O gol da vitória foi marcado por Luighi, joia da base alviverde, aos 7 minutos do segundo tempo, com assistência de Maurício.

Com a pré-temporada tendo sido iniciada a menos de 10 dias, Abel Ferreira deu descanso para as suas principais estrelas. Dos titulares habituais, apenas Carlos Miguel, Allan e Murilo começaram entre os 11, assim como o recém-contratado Marlon Freitas.

Mesmo assim, o Verdão não teve muitas dificuldades e criou as melhores chances contra uma equipe que irá disputar a Série D neste ano.

O jogo No primeiro tempo, o Palmeiras mostrou ainda sentir os efeitos de estar em começo de temporada. Mesmo assim, levou perigo em algumas ocasiões ao gol lusitano, especialmente com Allan.

Do outro lado, a Lusa pouco ofereceu perigo criando, apenas em poucos erros defensivos do Palmeiras. Em uma ocasião, Carlos Miguel salvou o Verdão em um lance cara a cara com Renê. O goleiro também salvou outro lance onde saiu jogando errado e deu a bola no pé do rival.

Logo no começo do segundo tempo, a vida do Palmeiras foi facilitada. Igor Torres deu uma entrada violenta, solando a canela de Larson e recebeu cartão vermelho direto. Inicialmente, o árbitro havia dado apenas amarelo, mas foi chamado para rever o lance no VAR.

E a superioridade numérica foi aproveitada pelo time de Abel. Larson deixou Maurício na cara do gol e ele apenas rolou para o lado, onde Luighi estava livre, para o companheiro tocar para o fundo das redes.

Com um homem a mais, Abel promoveu a entrada de Andreas Pereira, Fuchs e Khelven, para seguir dominando o jogo. Ainda assim, Renê levou perigo ao gol alviverde com uma cabeçada livre dentro da área.

No entanto, nada que abalasse o domínio palmeirense.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, 14, na Arena Barueri, para o clássico contra o Santos pelo Paulistão.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 0 X 1 PALMEIRAS

PORTUGUESA - Bruno Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo, Gustavo Salomão; Zé Vitor (Keven Coloni), Gabriel Pires (Guilherme Portuga) e Hudson (Matheus Muller); Igor Torres, Maceió (Lohan) e Renê Técnico: Fabio Matias

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay, Murilo (Bruno Fuchs), Benedetti, Jefte (Khelven); Mauricio, Larson (Erick Belé) e Marlon Freitas; Allan (Andreas), Sosa e Luighi (Bruno Rodrigues) Técnico: Abel Ferreira

GOLS - Luighi, aos 7 do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Salomão, Eduardo e Hudson (POR); Murilo, Benedetti (PAL)

CARTÃO VERMELHO - Igor Torres (POR)

RENDA - não divulgado

PÚBLICO - 9.624 torcedores

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

LOCAL - Canindé, São Paulo (SP).