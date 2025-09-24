Nice x Roma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/09) pela Liga Europa Nice e Roma jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 24.09.25 15h00 Roma vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Lazio, enquanto o Nice vem de uma derrota de 4 a 1 para o Brest (X/ @OfficialASRoma) Nice x Roma disputam hoje, quarta-feira (24/09), a 1° rodada da Liga Europa. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Allianz Riviera, em Nice, França. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Nice x Roma ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Nice passou por uma derrota de 3 a 1 para Le Havre, uma vitória de 1 a 0 sobre o Nantes e uma derrota de 4 a 1 para Brestois. Já o Roma passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Pisa, uma derrota de mesmo placar para o Torino e uma vitória, também de 1 a 0, contra o Lazio. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Port Vale x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Copa da Liga Inglesa Port Vale e Arsenal jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Huddersfield x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Copa da Liga Inglesa Huddersfield e Manchester City jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Nice x Roma: prováveis escalações Nice: Diouf; Oppong, Bah, Dante; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Bard; Diop, Boga; Kevin Carlos. Técnico: Franck Haise. Roma: Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, El Ayanoui, Koné, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Dovbyk. Técnico: Gasperini. FICHA TÉCNICA Nice x Roma Europa League - Liga Europa Local: Allianz Riviera, em Nice, França Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Liga Europa Europa League Nice Roma jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Árbitras do Pará passam em teste físico da FIFA e instrutor diz: 'É história sendo escrita' O instrutor físico, Pedro Alves, detalhou como foi a preparação das árbitras para o teste da FIFA 24.09.25 18h32 Campeonato Brasileiro Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/09) pelo Brasileirão Grêmio e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.09.25 18h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/09) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.09.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B CRB x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/09) pela Série B CRB e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Ainda dá? Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos 24.09.25 11h04 PÓS-DERROTA Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão 23.09.25 23h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 24.09.25 7h00 É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34