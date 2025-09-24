Nice x Roma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/09) pela Liga Europa

Nice x Roma disputam hoje, quarta-feira (24/09), a 1° rodada da Liga Europa. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Allianz Riviera, em Nice, França. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Nice x Roma ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Nice passou por uma derrota de 3 a 1 para Le Havre, uma vitória de 1 a 0 sobre o Nantes e uma derrota de 4 a 1 para Brestois.

Já o Roma passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Pisa, uma derrota de mesmo placar para o Torino e uma vitória, também de 1 a 0, contra o Lazio.

VEJA MAIS

Nice x Roma: prováveis escalações

Nice: Diouf; Oppong, Bah, Dante; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Bard; Diop, Boga; Kevin Carlos. Técnico: Franck Haise.

Roma: Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, El Ayanoui, Koné, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Dovbyk. Técnico: Gasperini.

FICHA TÉCNICA

Nice x Roma

Europa League - Liga Europa

Local: Allianz Riviera, em Nice, França

Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 16h