Newcastle x PSV: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League

Newcastle x PSV Eindhoven disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 7° rodada da Champions League. O jogo acontecerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio St. James Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newcastle x PSV ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O PSV está em 21° lugar na Champions League e acumula 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 11 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Newcastle ocupa a 13° posição com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 13 gols marcados e 6 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Newcastle x PSV: prováveis escalações

Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Fabian Schär e Lewis Hall; Joelinton, Bruno Guimarães e Sandro Tonali; Harvey Barnes, Nick Woltemade e Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe.

PSV: Matej Kovár; Sergiño Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski e Anass Salah-Eddine; Denis Man, Mauro Júnior, Joey Veerman e Ivan Perisic; Guus Til e Ricardo Pepi. Técnico: Peter Bosz.

FICHA TÉCNICA

Newcastle x PSV Eindhoven

Champions League

Local: Estádio St. James Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra

Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 17h