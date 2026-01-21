Newcastle x PSV: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League Newcastle e PSV jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 21.01.26 16h00 O Newcastle soma só 2 pontos a mais que o PSV na Champions League (X/ @nufc) Newcastle x PSV Eindhoven disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 7° rodada da Champions League. O jogo acontecerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio St. James Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Newcastle x PSV ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O PSV está em 21° lugar na Champions League e acumula 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 11 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Newcastle ocupa a 13° posição com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 13 gols marcados e 6 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira Slavia x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/01) pela Champions League Slavia Praha e Barcelona jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Olympique x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League Olympique de Marseille e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Newcastle x PSV: prováveis escalações Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Fabian Schär e Lewis Hall; Joelinton, Bruno Guimarães e Sandro Tonali; Harvey Barnes, Nick Woltemade e Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe. PSV: Matej Kovár; Sergiño Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski e Anass Salah-Eddine; Denis Man, Mauro Júnior, Joey Veerman e Ivan Perisic; Guus Til e Ricardo Pepi. Técnico: Peter Bosz. FICHA TÉCNICA Newcastle x PSV Eindhoven Champions League Local: Estádio St. James Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Juventus Benfica Champions League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 REVIRAVOLTA Independente desiste de ação e libera início do Parazão 2026 Clube havia pedido suspensão do campeonato horas antes, mas protocolou recuo ainda na noite desta quarta (21); motivo da desistência não foi informado 21.01.26 21h06 LUTA PELA VIDA Técnico do Águia de Marabá segue em coma induzido seis dias após acidente Ronan Tyezer permanece sem resposta neurológica; exames vão avaliar função cerebral até sábado 21.01.26 19h50 Paulistão São Paulo x Portuguesa: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/01) pelo Campeonato Paulista São Paulo e Portuguesa jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES VITÓRIA Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha Esta será a quinta final da equipe na Copinha, sendo a segunda nos últimos três anos 22.01.26 0h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 EMPATE Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e o América conseguiu abrir o placar aos 14 minutos 21.01.26 23h57 Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação 21.01.26 23h52