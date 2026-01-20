Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada Fábio Will 20.01.26 12h56 Ocimar foi o goleiro do primeiro título nacional da Águia Guerreira (Divulgação / Tuna) Morreu aos 66 anos o goleiro Ocimar, figura importante no futebol paraense. O ex-jogador foi o goleiro do primeiro título nacional do futebol do Norte do país, a Série B do Campeonato Brasileiro, conquistada pela Tuna Luso Brasileira, na temporada de 1985. Ocimar faleceu na última segunda-feira (19), em Ananindeua (PA), na Região Metropolitana de Belém. A causa da morte não foi divulgada. O goleiro fez história defendendo a Cruz de Malta, em uma competição que ficou marcada na memória do torcedor não só da Tuna, mas de todos os paraenses, já que colocou o Estado no “mapa” dos campeões nacionais. VEJA MAIS Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho Jogador ex-Paysandu e Tuna é informado da morte do pai no estádio, joga e marca gol da vitória O atleta paraense Anderson Tanque entrou na partida e marcou o gol do triunfo do Novo Hamburgo-RS, no Campeonato Gaúcho Equipe da Tuna campeã da Série B de 1985 (Divulgação / Tuna) Em nota, a Tuna lamentou a morte do ex-jogador e fez questão de lembrar a importância de Ocimar para a história da Lusa e do futebol paraense. “A Tuna Luso Brasileira recebe com muita tristeza a notícia do falecimento do ex-goleiro Ocimar, campeão brasileiro de 1985. Ocimar fez parte de um dos capítulos mais importantes da história do clube, deixando sua marca com dedicação, profissionalismo e conquistas que permanecem vivas na memória da Nação Cruzmaltina. Neste momento de profundo pesar, a Tuna Luso Brasileira se solidariza com os familiares, amigos e admiradores, desejando força e conforto para enfrentar essa irreparável perda”, publicou a Tuna. Além da Águia Guerreira, Ocimar defendeu o Imperatriz-MA. O ex-jogador vestiu o manto da Tuna Luso por três temporadas e deixou a Lusa em 1986. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes tuna ocimar série b futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al-Ahli x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20) pelo Campeonato Saudita Al Ahli e Al-Khaleej jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 20.01.26 13h30 LUTO Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada 20.01.26 12h56 Série A saudita Al-Shabab x Al-Najma: onde assistir e escalações do jogo hoje (20/01) pelo Campeonato Saudita Al Shabab e Al Najma jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 20.01.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 20.01.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento 20.01.26 11h14 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 20.01.26 7h00 LEÃO Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro 19.01.26 20h45 futebol Vai começar! Paysandu inicia venda de ingressos para estreia no Parazão Papão encara o São Raimundo na primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida ocorre no próximo domingo (25), na Curuzu 20.01.26 10h48