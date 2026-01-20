Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta

Morreu aos 66 anos o goleiro Ocimar, figura importante no futebol paraense. O ex-jogador foi o goleiro do primeiro título nacional do futebol do Norte do país, a Série B do Campeonato Brasileiro, conquistada pela Tuna Luso Brasileira, na temporada de 1985.

Ocimar faleceu na última segunda-feira (19), em Ananindeua (PA), na Região Metropolitana de Belém. A causa da morte não foi divulgada. O goleiro fez história defendendo a Cruz de Malta, em uma competição que ficou marcada na memória do torcedor não só da Tuna, mas de todos os paraenses, já que colocou o Estado no “mapa” dos campeões nacionais.

Equipe da Tuna campeã da Série B de 1985 (Divulgação / Tuna)

Em nota, a Tuna lamentou a morte do ex-jogador e fez questão de lembrar a importância de Ocimar para a história da Lusa e do futebol paraense.

“A Tuna Luso Brasileira recebe com muita tristeza a notícia do falecimento do ex-goleiro Ocimar, campeão brasileiro de 1985. Ocimar fez parte de um dos capítulos mais importantes da história do clube, deixando sua marca com dedicação, profissionalismo e conquistas que permanecem vivas na memória da Nação Cruzmaltina. Neste momento de profundo pesar, a Tuna Luso Brasileira se solidariza com os familiares, amigos e admiradores, desejando força e conforto para enfrentar essa irreparável perda”, publicou a Tuna.

Além da Águia Guerreira, Ocimar defendeu o Imperatriz-MA. O ex-jogador vestiu o manto da Tuna Luso por três temporadas e deixou a Lusa em 1986.