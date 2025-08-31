Mirassol x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão Mirassol e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 31.08.25 17h30 O Bahia soma 4 pontos a mais que o Mirassol no Brasileirão (Letícia Martins/ EC Bahia) Mirassol x Bahia disputam hoje, domingo (31/08), a 22° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Mirassol x Bahia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Bahia acumula no Brasileirão um total de 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 27 gols marcados e 17 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já o Mirassol soma 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, 30 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão Santos e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Flamengo x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão Flamengo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Mirassol x Bahia: prováveis escalações Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rodrigo Nestor), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Erick Pulga. FICHA TÉCNICA Mirassol x Bahia Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP) Data/Horário: 31 de agosto de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Mirassol Bahia jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Vitória x Atlético-MG: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão EC Vitória e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 31.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Mirassol x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão Mirassol e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 31.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão Corinthians e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 31.08.25 17h00 Campeonato Brasileiro Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão Santos e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 31.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 LEÃO No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino 31.08.25 14h38 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00