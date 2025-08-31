Mirassol x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão

Mirassol x Bahia disputam hoje, domingo (31/08), a 22° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mirassol x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bahia acumula no Brasileirão um total de 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 27 gols marcados e 17 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Mirassol soma 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, 30 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Mirassol x Bahia: prováveis escalações

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rodrigo Nestor), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Erick Pulga.

FICHA TÉCNICA

Mirassol x Bahia

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data/Horário: 31 de agosto de 2025, 18h30