Mirassol x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão

Mirassol e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Bahia soma 4 pontos a mais que o Mirassol no Brasileirão (Letícia Martins/ EC Bahia)

Mirassol x Bahia disputam hoje, domingo (31/08), a 22° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Mirassol x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bahia acumula no Brasileirão um total de 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 27 gols marcados e 17 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Mirassol soma 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, 30 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Mirassol x Bahia: prováveis escalações

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rodrigo Nestor), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Erick Pulga.

FICHA TÉCNICA
Mirassol x Bahia
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Data/Horário: 31 de agosto de 2025, 18h30

