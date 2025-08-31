Internacional x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/08) pelo Brasileirão

Internacional x Fortaleza disputam hoje, domingo (31/08), a 22° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 20h30 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter x Fortaleza ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fortaleza é o vice-lanterna do Brasileirão com 15 pontos, 3 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 19 gols marcados e 32 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Inter acumula 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 23 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Inter x Fortaleza: prováveis escalações

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata, Alan Patrick e Wesley (Carbonero); Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Gastón Avila, Brítez e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Lucas Sasha, Lucca Prior, Pablo e Breno Lopes; Lucero. Técnico: Renato Paiva.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Fortaleza

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 31 de agosto de 2025, 20h30