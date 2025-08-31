‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense

“Misto, misto, misto, misto, misto, tu nasceu no Ceará, vira-lata traidor.” Esse canto viralizou nas redes sociais após ser entoado pela torcida do Ceará na partida contra o Flamengo pela 18ª rodada do Brasileirão. O alvo foram os chamados torcedores mistos, aqueles que torcem para clubes do próprio estado e, ao mesmo tempo, para times do eixo Rio-São Paulo.

Esse perfil de torcedor é comum em regiões como Norte e Nordeste. Para o antropólogo Robson Cardoso de Oliveira, a explicação está na desigualdade histórica de representatividade dos clubes brasileiros nas principais divisões.

“Se analisarmos as séries A e B, temos apenas nove clubes do Norte e Nordeste entre os 40 participantes. Só o Sudeste coloca 12 na Série A. Isso gera desequilíbrio de visibilidade e força o torcedor a criar vínculos com times mais presentes na TV, geralmente Flamengo, Corinthians ou Palmeiras”, afirmou.

Segundo ele, a centralidade cultural e midiática de Rio de Janeiro e São Paulo contribuiu para esse fenômeno. “O campeonato mais exibido sempre foi o da Série A, e os clubes do eixo estavam na tela com frequência. Muitos torcedores, que já tinham uma ligação com times locais, passaram a compartilhar a paixão com equipes que viam pela televisão. Foi assim que se consolidou a figura do torcedor misto”, explicou.

O antropólogo avalia ainda que a recente valorização de clubes do Norte e Nordeste fortalece a rivalidade contra os mistos. “Com campanhas de destaque, como Fortaleza chegando à Libertadores e Bahia e Vitória brigando por posições de topo, os torcedores desses estados passaram a afirmar sua identidade regional, o que intensifica o confronto com o torcedor misto.”

Opinião dos torcedores

Gabriel Moraes, torcedor do Paysandu, reconhece a liberdade de escolha, mas aponta que a prática pode estar ligada a uma desvalorização histórica do futebol local.

“Cada um torce para quem quiser, mas muitos não sabem que existe uma desvalorização proposital do futebol do Norte por parte dos dirigentes do futebol brasileiro. Se soubessem, pensariam duas vezes antes de apoiar times do eixo”, disse.

Gabriel Moraes, torcedor do Paysandu (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Para ele, o impacto dos mistos nas arquibancadas diminuiu nos últimos anos. “Cresceu o movimento para que esses torcedores não fossem bem-vindos nos estádios. Quando eu era criança era normal ver camisas de times de fora no Mangueirão ou na Curuzu. Hoje já não acontece com tanta frequência. Isso vem muito da reação à forma como o torcedor paraense é tratado em outros estados, com xenofobia e preconceito. Essa hostilidade acabou fortalecendo o sentimento de pertencimento aos clubes daqui”, completou.

Felipe Luz, torcedor do Paysandu e do Vasco, vê a questão de forma diferente. Para ele, é possível apoiar mais de um clube sem desvalorizar o futebol paraense.

“Eu vou a todos os jogos do Paysandu na Curuzu e acompanho o time de perto. Já o Vasco, acompanho pela TV. Torcer para um time grande de fora não anula o apoio ao futebol local. As duas coisas podem conviver”, explicou.

Felipe Luz, torcedor do Vasco (Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

Ele diz entender as críticas, mas considera o rótulo de “vira-lata traidor” injusto. “O futebol desperta paixões intensas. Muitos enxergam a fidelidade a um único clube como prova de amor. Mas torcer por dois times não deveria ser motivo de vergonha. No fim das contas, o que importa é o amor verdadeiro, seja por um ou por mais de um clube”, concluiu.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, reporter do Núcleo de Esportes)