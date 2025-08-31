Sport x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/08) pelo Brasileirão Sport Recife e Vasco jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 31.08.25 19h00 O Vasco soma 9 pontos a mais que o Sport no Brasileirão (Matheus Lima/ Vasco) Sport Recife x Vasco disputam hoje, domingo (31/08), a 22° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sport x Vasco ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Sport é o lanterna do Brasileirão e acumula 10 pontos, 1 vitória, 7 empates, 11 derrotas, 12 gols marcados e 30 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Vasco da Gama soma um total de 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 27 gols marcados e 29 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Internacional x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/08) pelo Brasileirão Internacional e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Sport x Vasco: prováveis escalações Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Thyere, Ramon Menezes e Kevyson; Rivera, Lucas ; Matheusinho, Léo Pereira, Barletta e Derik Lacerda. Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura (Robert Renan), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (David). FICHA TÉCNICA Sport Recife x Vasco da Gama Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE) Data/Horário: 31 de agosto de 2025, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Sport Recife vasco da gama jogos de hoje Brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Sport x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/08) pelo Brasileirão Sport Recife e Vasco jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 31.08.25 19h00 Campeonato Brasileiro Internacional x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/08) pelo Brasileirão Internacional e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 31.08.25 19h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Atlético-MG: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão EC Vitória e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 31.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Mirassol x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão Mirassol e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 31.08.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 LEÃO No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino 31.08.25 14h38 FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00