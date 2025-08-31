Sport x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/08) pelo Brasileirão

Sport Recife x Vasco disputam hoje, domingo (31/08), a 22° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sport x Vasco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Sport é o lanterna do Brasileirão e acumula 10 pontos, 1 vitória, 7 empates, 11 derrotas, 12 gols marcados e 30 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o Vasco da Gama soma um total de 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 27 gols marcados e 29 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Sport x Vasco: prováveis escalações

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Thyere, Ramon Menezes e Kevyson; Rivera, Lucas ; Matheusinho, Léo Pereira, Barletta e Derik Lacerda.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura (Robert Renan), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (David).

FICHA TÉCNICA

Sport Recife x Vasco da Gama

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE)

Data/Horário: 31 de agosto de 2025, 20h30