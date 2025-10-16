Atlético-MG e Cruzeiro empatam e se complicam na classificação do Brasileiro Estadão Conteúdo 16.10.25 0h07 Como de costume, o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro foi 'quente', recheado de disputas, discussões e provocações. O futebol foi praticamente deixado de lado e o resultado que mais importa, terminou com um empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, na Arena MRV, pela 28ª rodada do Brasileirão, que ficou ruim para os dois. Para acrescentar, o atacante Kaio Jorge foi expulso após com um gesto insinuar 'roubo' da arbitragem. Em um primeiro tempo pouco atrativo, as disputas fortes foram as protagonistas. A volta do intervalo deu esperanças de um bom jogo, com dois gols em menos de cinco minutos, com Matheus Pereira marcando para os cruzeirenses, e Ruan deixando tudo igual. Porém, logo após o gol atleticano, Kaio Jorge foi expulso e quebrou totalmente o ritmo. Outra surpresa foi Hulk iniciar no banco de reservas. Quando entrou, reforçou a má fase do atacante, sem conseguir criar situações de gols. Com o empate, o Cruzeiro chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer, se desgarrando de Palmeiras e Flamengo e estacionando em terceiro lugar, com 53 pontos. Já o Atlético-MG segue na segunda parte da tabela, em 14º lugar, com 33 pontos e fora da zona de classificação para as competições continentais. A bola pouco rolou no primeiro tempo. Como de costume, o clássico foi bastante brigado. As marcações fortes buscavam forçar o erro do adversário e armar as jogadas. O Atlético-MG era mais incisivo nas suas iniciativas, mas faltava efetividade e pontaria na hora das conclusões. Por sua vez, o Cruzeiro ficou no prejuízo quando Cássio teve o protocolo de concussão acionado e deixou o gramado. Com o passar do tempo, o Cruzeiro conseguiu equilibrar as ações, porém com dificuldades para acionar o ataque e formar a dobradinha entre Kaio Jorge e Matheus Pereira. A reta final foi mais pegada, com entradas fortes e provocações dos dois lados, principalmente entre Kaio Jorge e Iván Román. No fim, o clássico foi para o intervalo com pouco futebol e com o empate justo. A segunda etapa já foi diferente. Com três minutos, a defesa do Atlético-MG vacilou e a dupla de ataque cruzeirense aproveitou. Kaio Jorge avançou e rolou para Matheus Pereira empurrar para as redes com o gol vazio, aos três minutos. A reação atleticana foi imediata. Em cobrança de escanteio de Arana, Ruan testou firme para deixar tudo igual, aos cinco. Após o gol, Kaio Jorge foi expulso, após fazer um gesto de 'roubo' com as mãos. O Cruzeiro reclamou que era tiro de meta, ao invés de escanteio. Com um a mais, Sampaoli mandou o time ao ataque, promovendo a entrada de Hulk. Dudu chegou a assustar com um chute na trave. Aos poucos, o Cruzeiro foi neutralizando a pressão do time da casa e investindo em contra-ataques, que não surtiram efeitos. Na reta final, o Atlético-MG ocupou o campo de ataque, principalmente pelos lados de campo, porém sofreu com a falta de criatividade. No fim, o último clássico mineiro da temporada ficou marcado por muita transpiração e pouca inspiração e resultado justo. A dupla mineira volta a campo no sábado. Abrindo a 29ª rodada, às 18h30, o Atlético-MG visita o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Mais tarde, às 21h, o Cruzeiro recebe o Fortaleza, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG 1 X 1 CRUZEIRO ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Ruan, Iván Román (Hulk) e Guilherme Arana (Caio Paulista); Fausto Vera, Gabriel Menino (Natanael), Bernard e Scarpa; Rony (Reinier) e Dudu (Biel). Técnico: Jorge Sampaoli. CRUZEIRO - Cássio (Léo Aragão); William, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Lucas Romero (Wallace), Christian (Arroyo) e Matheus Pereira (Gabriel); Wanderson (Eduardo) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim. GOLS - Matheus Pereira, aos três, Ruan, aos cinco minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Iván Román, Guilherme Arana, Biel, Reinier, Kaio Jorge, Léo Aragão, Villalba e Kaiki Bruno. CARTÃO VERMELHO - Kaio Jorge. ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli (MG). RENDA - R$ 2.061.423,29. PÚBLICO - 40.388 torcedores. LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Atlético-MG Cruzeiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 FUTEBOL Ex-técnico do Paysandu pode complicar ainda mais a vida do clube na Série B Técnico Claudinei Oliveira, que treinou o Paysandu nesta Série B, é o comandante da Ferroviária-SP, próximo compromisso do Papão na competição 15.10.25 19h10 SÉRIE B Roger Aguilera após derrota no Re-Pa: “O clube é maior do que todos nós” Presidente bicolor reconhece momento difícil e pede união da diretoria para reerguer o time nas últimas rodadas da Série B 15.10.25 17h48 FUTEBOL Remo reduz preços e inicia venda de ingressos para jogo com Athletic-MG Bilhetes para a partida contra o clube mineiro estão disponíveis em todas as lojas do clube e também pelo site 15.10.25 16h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vasco bate Fortaleza com um a menos, quebra tabu e soma 2ª vitória seguida no Brasileirão 16.10.25 0h03 TÁ CHEGANDO A HORA Após perder para o Remo, Paysandu pode ser rebaixado na próxima rodada, a 33ª da Série B? A agonia da torcida bicolor parece estar próxima do fim e a confirmação do rebaixamento pode ocorrer em breve. 14.10.25 20h06 Atlético-MG e Cruzeiro empatam e se complicam na classificação do Brasileiro 16.10.25 0h07 FUTEBOL Ex-técnico do Paysandu pode complicar ainda mais a vida do clube na Série B Técnico Claudinei Oliveira, que treinou o Paysandu nesta Série B, é o comandante da Ferroviária-SP, próximo compromisso do Papão na competição 15.10.25 19h10