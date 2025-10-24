Milan x Pisa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/10) pelo Campeonato Italiano Milan e Pisa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 24.10.25 14h45 O Milan lidera a Série A italiana com 13 pontos a mais que Pisa, que é o lanterna (X/ @acmilan) Milan x Pisa disputam hoje, sexta-feira (24/10), a 8° rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Milan x Pisa ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Pisa é o lanterna da Série A italiana, ainda não obteve vitórias e acumula um total de 3 empates, 4 derrotas, 3 gols marcados e 10 gols sofridos. Já o Milan lidera a competição com 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 4 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Werder Bremen x Union Berlin: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Bundesliga Werder Bremen e Union Berlin jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Leeds x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/10) pela Premier League Leeds e West Ham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Milan x Pisa: prováveis escalações Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Modrić, Fofana, Bartesaghi, Samuele Ricci; Saelemaekers; Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri. Pisa: Semper; Caracciolo, Raúl Albiol, Canestrelli; Léris, Akinsanmiro, Aebischer, Angori, Marius Marin; M’Bala Nzola, Stefano Moreo. Técnico: Alberto Gilardino. FICHA TÉCNICA Milan x Pisa Campeonato Italiano Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália Data/Horário: 24 de outubro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Milan pisa jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Real Sociedad x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/10) por La Liga Real Sociedad e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.10.25 15h00 Campeonato Inglês Leeds x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/10) pela Premier League Leeds e West Ham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.10.25 15h00 Série A italiana Milan x Pisa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/10) pelo Campeonato Italiano Milan e Pisa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.10.25 14h45 Campeonato Alemão Werder Bremen x Union Berlin: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Bundesliga Werder Bremen e Union Berlin jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 24.10.25 14h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00