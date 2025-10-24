Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Milan x Pisa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/10) pelo Campeonato Italiano

Milan e Pisa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Milan lidera a Série A italiana com 13 pontos a mais que Pisa, que é o lanterna (X/ @acmilan)

Milan x Pisa disputam hoje, sexta-feira (24/10), a 8° rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Milan x Pisa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Pisa é o lanterna da Série A italiana, ainda não obteve vitórias e acumula um total de 3 empates, 4 derrotas, 3 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já o Milan lidera a competição com 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 4 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas.

Milan x Pisa: prováveis escalações

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Modrić, Fofana, Bartesaghi, Samuele Ricci; Saelemaekers; Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri.

Pisa: Semper; Caracciolo, Raúl Albiol, Canestrelli; Léris, Akinsanmiro, Aebischer, Angori, Marius Marin; M’Bala Nzola, Stefano Moreo. Técnico: Alberto Gilardino.

FICHA TÉCNICA
Milan x Pisa
Campeonato Italiano
Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália
Data/Horário: 24 de outubro de 2025, 15h45

