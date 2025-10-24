Werder Bremen x Union Berlin: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Bundesliga Werder Bremen e Union Berlin jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 24.10.25 14h30 Union Berlin soma só 2 pontos a mais que o Werder Bremen na Bundesliga (X/ @fcunion) Werder Bremen x Union Berlin disputam hoje, sexta-feira (24/10), a 8° rodada da Bundesliga. O jogo acontece às 15h30 (horário de Brasília), no Weserstadion, em Bremen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Werder Bremen x Union Berlin ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Union Berlin está em 9° lugar na Bundesliga e acumula 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 11 gols marcados e 14 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o Werder Bremen ocupa a 12° posição com 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe também registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Al-Ittihad x Al-Hilal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pelo Campeonato Saudita Al Ittihad e Al Hilal jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Werder Bremen x Union Berlin: prováveis escalações Werder Bremen: Mio Backhaus; Yukinari Sugawara, Amos Pieper, Marco Friedl, Karim Coulibaly; Jens Stage, Cameron Puertas, Patrice Covic; Marco Grüll, Romano Schmid e Samuel Mbangula. Técnico: Horst Steffen. Union Berlin: Frederik Rønnow; Danilho Doekhi, Leopold Querfeld, Diogo Leite; Chris Trimmel, Rani Khedira, Aljoscha Kemlein, Derrick Köhn; Tim Skarke, Andrej Ilic e Ilyas Ansah. Técnico: Steffen Baumgart. FICHA TÉCNICA Werder Bremen x Union Berlin Bundesliga Local: Weserstadion, em Bremen, Alemanha Data/Horário: 24 de outubro de 2025, às 15h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Union Berlin Werder Bremen jogos de hoje Bundesliga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Real Sociedad x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/10) por La Liga Real Sociedad e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.10.25 15h00 Campeonato Inglês Leeds x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/10) pela Premier League Leeds e West Ham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.10.25 15h00 Série A italiana Milan x Pisa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/10) pelo Campeonato Italiano Milan e Pisa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.10.25 14h45 Campeonato Alemão Werder Bremen x Union Berlin: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Bundesliga Werder Bremen e Union Berlin jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 24.10.25 14h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00