Werder Bremen x Union Berlin: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Bundesliga

Werder Bremen x Union Berlin disputam hoje, sexta-feira (24/10), a 8° rodada da Bundesliga. O jogo acontece às 15h30 (horário de Brasília), no Weserstadion, em Bremen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Werder Bremen x Union Berlin ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Union Berlin está em 9° lugar na Bundesliga e acumula 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 11 gols marcados e 14 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Werder Bremen ocupa a 12° posição com 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe também registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Werder Bremen x Union Berlin: prováveis escalações

Werder Bremen: Mio Backhaus; Yukinari Sugawara, Amos Pieper, Marco Friedl, Karim Coulibaly; Jens Stage, Cameron Puertas, Patrice Covic; Marco Grüll, Romano Schmid e Samuel Mbangula. Técnico: Horst Steffen.

Union Berlin: Frederik Rønnow; Danilho Doekhi, Leopold Querfeld, Diogo Leite; Chris Trimmel, Rani Khedira, Aljoscha Kemlein, Derrick Köhn; Tim Skarke, Andrej Ilic e Ilyas Ansah. Técnico: Steffen Baumgart.

FICHA TÉCNICA

Werder Bremen x Union Berlin

Bundesliga

Local: Weserstadion, em Bremen, Alemanha

Data/Horário: 24 de outubro de 2025, às 15h30