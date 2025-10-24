Al-Ittihad x Al-Hilal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pelo Campeonato Saudita

Al Ittihad x Al Hilal disputam hoje, sexta-feira (24/10), a 6° rodada do Campeonato Saudita. O jogo ocorre às 15h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Ittihad x Al Hilal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal permanece invicto no 5° lugar do Campeonato Saudita e acumula 3 vitórias, 2 empates, 15 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Al Ittihad ocupa a 6° posição da competição e soma 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 7 gols sofridos.

Al Ittihad x Al-Hilal: prováveis escalações

Al Ittihad: Predrag Rajković; Al-Julaydan, Saad Al Mousa, Danilo Pereira e Mario Mitaj; N'Golo Kanté, Fabinho e Houssem Aouar; Steven Bergwijn (Roger Fernandes), Moussa Diaby e Karim Benzema. Técnico: Sérgio Conceição.

Al Hilal: Yassine Bono; Al-Yami, Hassan Tambakti, Koulibaly e Theo Hernández; Sergej Milinkovic-Savic, Nasser Al-Dawsari e Rúben Neves; Malcom, Darwin Núñez e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi.

FICHA TÉCNICA

Al-Ittihad x Al-Hilal

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 24 de outubro de 2025, 15h