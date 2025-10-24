Al-Ittihad x Al-Hilal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pelo Campeonato Saudita Al Ittihad e Al Hilal jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 24.10.25 14h00 Al Hilal soma só 1 ponto a mais que Al Ittihad (X/ @alhilal_en) Al Ittihad x Al Hilal disputam hoje, sexta-feira (24/10), a 6° rodada do Campeonato Saudita. O jogo ocorre às 15h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Ittihad x Al Hilal ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Hilal permanece invicto no 5° lugar do Campeonato Saudita e acumula 3 vitórias, 2 empates, 15 gols marcados e 6 gols sofridos. Já Al Ittihad ocupa a 6° posição da competição e soma 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 7 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Ittihad x Al-Hilal: prováveis escalações Al Ittihad: Predrag Rajković; Al-Julaydan, Saad Al Mousa, Danilo Pereira e Mario Mitaj; N'Golo Kanté, Fabinho e Houssem Aouar; Steven Bergwijn (Roger Fernandes), Moussa Diaby e Karim Benzema. Técnico: Sérgio Conceição. Al Hilal: Yassine Bono; Al-Yami, Hassan Tambakti, Koulibaly e Theo Hernández; Sergej Milinkovic-Savic, Nasser Al-Dawsari e Rúben Neves; Malcom, Darwin Núñez e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi. FICHA TÉCNICA Al-Ittihad x Al-Hilal Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 24 de outubro de 2025, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Ittihad Al Hilal jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Real Sociedad x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/10) por La Liga Real Sociedad e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.10.25 15h00 Campeonato Inglês Leeds x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/10) pela Premier League Leeds e West Ham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.10.25 15h00 Série A italiana Milan x Pisa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/10) pelo Campeonato Italiano Milan e Pisa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.10.25 14h45 Campeonato Alemão Werder Bremen x Union Berlin: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Bundesliga Werder Bremen e Union Berlin jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 24.10.25 14h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00