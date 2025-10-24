Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h35, o Remo jogará contra o Cuiabá pela Série B do Brasileirão (Wagner Santana/ O Liberal)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (24/10), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, Premier League, Copa Argentina e outras competições internacionais.

Às 15h, Al Ittihad jogará contra Al Hilal pela Série A saudita. Já às 21h35, o Cuiabá enfrentará o Remo pela Série B do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Werder Bremen x Union Berlin - 15h30 - SporTV, OneFootball e Youtube (Canal GOAT)

Campeonato Argentino

  1. Independiente x Platense - 18h - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Novorizontino x Botafogo-SP - 19h - Disney+
  2. Cuiabá x Remo - 21h35 - RedeTV!, SportyNet, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Real Sociedad x Sevilla - 16h - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Leeds x West Ham - 16h - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Milan x Pisa - 15h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Português

  1. Alverca x Gil Vicente - 16h15 - Sem informações

Campeonato Saudita

  1. Al Fateh x Al Ettifaq - 11h45 - Bandsports
  2. Neom x Al Khaleej - 12h30 - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Ittihad x Al Hilal - 15h - SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Copa Argentina

  1. Independiente Rivadavia x River Plate - 22h10 - XSports

Onde assistir ao jogo de Leeds e West Ham; veja o horário

O jogo entre Leeds x West Ham terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Milan e Pisa; veja o horário

O jogo entre Milan x Pisa terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Real Sociedad e Sevilla; veja o horário

O jogo entre Real Sociedad x Sevilla terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Al Ittihad e Al Hilal; veja o horário

O jogo entre Al Ittihad x Al Hilal terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 15h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 11h45 - Al Fateh x Al Ettifaq - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 15h45 - Milan x Pisa - Campeonato Italiano
  2. 16h - Real Sociedad x Sevilla - La Liga
  3. 21h35 - Cuiabá x Remo - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 15h - Al Ittihad x Al Hilal - Campeonato Saudita
  2. 15h30 - Werder Bremen x Union Berlin - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 15h45 - Milan x Pisa - Campeonato Italiano
  2. 16h - Real Sociedad x Sevilla - La Liga
  3. 16h - Leeds x West Ham - Premier League
  4. 19h - Novorizontino x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão
  5. 21h35 - Cuiabá x Remo - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 15h30 - Werder Bremen x Union Berlin - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

  1. 21h35 - Cuiabá x Remo - Série B do Brasileirão
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

24.10.25 7h00

Copa Argentina

Belgrano x Argentinos Juniors: onde assistir e escalações do jogo hoje (23/10) pela Copa Argentina

Belgrano e Argentinos Juniors jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

23.10.25 20h10

Copa Sul-Americana

Univ de Chile x Lanús: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pela Copa Sudamericana

Universidad de Chile e Lanús jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

23.10.25 18h00

Copa Libertadores da América

LDU x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/10) da Libertadores

LDU Quito e Palmeiras jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

23.10.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

HOJE TEM LEÃO

Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje

Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4

24.10.25 7h07

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

24.10.25 7h00

Leão na Liberta?

Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda

Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses

23.10.25 11h19

Palmeiras faz jogo tenebroso, leva baile da LDU e se complica na Libertadores

23.10.25 23h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda