Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (24/10), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, Premier League, Copa Argentina e outras competições internacionais.

Às 15h, Al Ittihad jogará contra Al Hilal pela Série A saudita. Já às 21h35, o Cuiabá enfrentará o Remo pela Série B do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Werder Bremen x Union Berlin - 15h30 - SporTV, OneFootball e Youtube (Canal GOAT)

Campeonato Argentino

Independiente x Platense - 18h - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

Novorizontino x Botafogo-SP - 19h - Disney+ Cuiabá x Remo - 21h35 - RedeTV!, SportyNet, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Real Sociedad x Sevilla - 16h - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Leeds x West Ham - 16h - Disney+

Campeonato Italiano

Milan x Pisa - 15h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Português

Alverca x Gil Vicente - 16h15 - Sem informações

Campeonato Saudita

Al Fateh x Al Ettifaq - 11h45 - Bandsports Neom x Al Khaleej - 12h30 - Youtube (Canal GOAT) Al Ittihad x Al Hilal - 15h - SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Copa Argentina

Independiente Rivadavia x River Plate - 22h10 - XSports

