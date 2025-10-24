Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 24.10.25 7h00 Às 21h35, o Remo jogará contra o Cuiabá pela Série B do Brasileirão (Wagner Santana/ O Liberal) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (24/10), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, Premier League, Copa Argentina e outras competições internacionais. Às 15h, Al Ittihad jogará contra Al Hilal pela Série A saudita. Já às 21h35, o Cuiabá enfrentará o Remo pela Série B do Brasileirão. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Werder Bremen x Union Berlin - 15h30 - SporTV, OneFootball e Youtube (Canal GOAT) Campeonato Argentino Independiente x Platense - 18h - AFA Play Campeonato Brasileiro Série B Novorizontino x Botafogo-SP - 19h - Disney+ Cuiabá x Remo - 21h35 - RedeTV!, SportyNet, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Real Sociedad x Sevilla - 16h - ESPN 3 e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Leeds x West Ham - 16h - Disney+ Campeonato Italiano Milan x Pisa - 15h45 - ESPN e Disney+ Campeonato Português Alverca x Gil Vicente - 16h15 - Sem informações Campeonato Saudita Al Fateh x Al Ettifaq - 11h45 - Bandsports Neom x Al Khaleej - 12h30 - Youtube (Canal GOAT) Al Ittihad x Al Hilal - 15h - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Copa Argentina Independiente Rivadavia x River Plate - 22h10 - XSports Onde assistir ao jogo de Leeds e West Ham; veja o horário O jogo entre Leeds x West Ham terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h. Onde assistir ao jogo de Milan e Pisa; veja o horário O jogo entre Milan x Pisa terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Real Sociedad e Sevilla; veja o horário O jogo entre Real Sociedad x Sevilla terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 16h. Onde assistir ao jogo de Al Ittihad e Al Hilal; veja o horário O jogo entre Al Ittihad x Al Hilal terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 15h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 11h45 - Al Fateh x Al Ettifaq - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 15h45 - Milan x Pisa - Campeonato Italiano 16h - Real Sociedad x Sevilla - La Liga 21h35 - Cuiabá x Remo - Série B do Brasileirão SporTV 15h - Al Ittihad x Al Hilal - Campeonato Saudita 15h30 - Werder Bremen x Union Berlin - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira. Disney+ 15h45 - Milan x Pisa - Campeonato Italiano 16h - Real Sociedad x Sevilla - La Liga 16h - Leeds x West Ham - Premier League 19h - Novorizontino x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão 21h35 - Cuiabá x Remo - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 15h30 - Werder Bremen x Union Berlin - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet 21h35 - Cuiabá x Remo - Série B do Brasileirão Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00 Copa Argentina Belgrano x Argentinos Juniors: onde assistir e escalações do jogo hoje (23/10) pela Copa Argentina Belgrano e Argentinos Juniors jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 23.10.25 20h10 Copa Sul-Americana Univ de Chile x Lanús: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pela Copa Sudamericana Universidad de Chile e Lanús jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 23.10.25 18h00 Copa Libertadores da América LDU x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/10) da Libertadores LDU Quito e Palmeiras jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 23.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00 Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 Palmeiras faz jogo tenebroso, leva baile da LDU e se complica na Libertadores 23.10.25 23h47