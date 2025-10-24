Leeds x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/10) pela Premier League

Leeds x West Ham disputam hoje, sexta-feira (24/10), pela 9° rodada da Premier League. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Elland Road, em Leeds, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Leeds x West Ham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Leeds está em 16° lugar na Premier League com 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 7 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o West Ham é o vice-lanterna da competição e acumula 1 vitória, 1 empate, 6 derrotas, 6 gols marcados e 18 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Inglês.

VEJA MAIS

Leeds x West Ham: prováveis escalações

Leeds: Karl Darlow; Jayden Bogle; Joe Rodon; Pascal Struijk; Gabriel Gudmundsson; Sean Longstaff; Ethan Ampadu; Anton Stach; Brenden Aaronson; Dominic Calvert-Lewin; Jack Harrison. Técnico: Daniel Farke.

West Ham: Alphonse Areola; Aaron Wan-Bissaka; Jean-Clair Todibo; Max Kilman; Malick Diouf; Soungoutou Magassa; Mateus Fernandes; Crysencio Summerville; Jarrod Bowen; Tomas Souček; Lucas Paquetá. Técnico: Nuno E...

FICHA TÉCNICA

Leeds x West Ham

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Elland Road, em Leeds, Inglaterra

Data/Horário: 24 de outubro de 2025, 16h