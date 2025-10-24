Leeds x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/10) pela Premier League Leeds e West Ham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 24.10.25 15h00 O Leeds soma 4 pontos a mais que o West Ham na Premier League (X/ @LUFC) Leeds x West Ham disputam hoje, sexta-feira (24/10), pela 9° rodada da Premier League. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Elland Road, em Leeds, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Leeds x West Ham ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Leeds está em 16° lugar na Premier League com 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 7 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o West Ham é o vice-lanterna da competição e acumula 1 vitória, 1 empate, 6 derrotas, 6 gols marcados e 18 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Inglês. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Real Sociedad x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/10) por La Liga Real Sociedad e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Werder Bremen x Union Berlin: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Bundesliga Werder Bremen e Union Berlin jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Leeds x West Ham: prováveis escalações Leeds: Karl Darlow; Jayden Bogle; Joe Rodon; Pascal Struijk; Gabriel Gudmundsson; Sean Longstaff; Ethan Ampadu; Anton Stach; Brenden Aaronson; Dominic Calvert-Lewin; Jack Harrison. Técnico: Daniel Farke. West Ham: Alphonse Areola; Aaron Wan-Bissaka; Jean-Clair Todibo; Max Kilman; Malick Diouf; Soungoutou Magassa; Mateus Fernandes; Crysencio Summerville; Jarrod Bowen; Tomas Souček; Lucas Paquetá. Técnico: Nuno E... FICHA TÉCNICA Leeds x West Ham Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Elland Road, em Leeds, Inglaterra Data/Horário: 24 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Leeds West Ham jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Real Sociedad x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/10) por La Liga Real Sociedad e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.10.25 15h00 Campeonato Inglês Leeds x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/10) pela Premier League Leeds e West Ham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.10.25 15h00 Série A italiana Milan x Pisa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/10) pelo Campeonato Italiano Milan e Pisa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.10.25 14h45 Campeonato Alemão Werder Bremen x Union Berlin: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Bundesliga Werder Bremen e Union Berlin jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 24.10.25 14h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00