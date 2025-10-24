Real Sociedad x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/10) por La Liga

Real Sociedad x Sevilla disputam hoje, sexta-feira (24/10), a 10° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Sociedad x Sevilla ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Sevilla ocupa a 9° posição de La Liga e acumula 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 16 gols marcados e 14 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Real Sociedad ocupa a 18° posição com 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas, 8 gols marcados e 13 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

VEJA MAIS

Real Sociedad x Sevilla: escalações

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz; Mendez, Herrera, Gorrotxategi, Gomez; Oyarzabal, Barrenetxea

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Mendy, Agoume; Sanchez, Sow, Vargas; Romero

FICHA TÉCNICA

Real Sociedad x Sevilla

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha

Data/Horário: 24 de outubro de 2025, 16h