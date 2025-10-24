Real Sociedad x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/10) por La Liga Real Sociedad e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 24.10.25 15h00 O Sevilla soma 7 pontos a mais que o Real Sociedad em La Liga (X/ @sevillafc) Real Sociedad x Sevilla disputam hoje, sexta-feira (24/10), a 10° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Real Sociedad x Sevilla ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Sevilla ocupa a 9° posição de La Liga e acumula 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 16 gols marcados e 14 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o Real Sociedad ocupa a 18° posição com 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas, 8 gols marcados e 13 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Al-Ittihad x Al-Hilal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pelo Campeonato Saudita Al Ittihad e Al Hilal jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Werder Bremen x Union Berlin: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Bundesliga Werder Bremen e Union Berlin jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Real Sociedad x Sevilla: escalações Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz; Mendez, Herrera, Gorrotxategi, Gomez; Oyarzabal, Barrenetxea Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Mendy, Agoume; Sanchez, Sow, Vargas; Romero FICHA TÉCNICA Real Sociedad x Sevilla Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha Data/Horário: 24 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Real Sociedad Sevilla jogos de hoje La Liga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Real Sociedad x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/10) por La Liga Real Sociedad e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.10.25 15h00 Campeonato Inglês Leeds x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/10) pela Premier League Leeds e West Ham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.10.25 15h00 Série A italiana Milan x Pisa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/10) pelo Campeonato Italiano Milan e Pisa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.10.25 14h45 Campeonato Alemão Werder Bremen x Union Berlin: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Bundesliga Werder Bremen e Union Berlin jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 24.10.25 14h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00