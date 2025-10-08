Maurício x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa

Maurício x Camarões disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 10h (horário de Brasília), no Pitch 1 do Côte d'Or, em St. Pierre, Maurício. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Maurício x Camarões ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Amazon Prime Video e pela FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Camarões é o vice-líder do Grupo D e acumula 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 15 gols marcados e 5 gols sofridos.

Maurício é o vice-lanterna do mesmo grupo com 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas, 7 gols marcados e 15 gols sofridos.

Maurício x Camarões: prováveis escalações

Maurício: Chiotti; Jean, Mootoo, Rose, Collard; Caliste, Latouchent, Francois, Villeneuve; Aristide, Ferre.

Camarões: Onana; Tolo, Ngadeu-Ngadjui, Bokele, Tchatchoua; Anguissa, Baleba, N’Koudou; Mbeumo, Choupo-Moting, Aboubakar.

FICHA TÉCNICA

Maurício x Camarões

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Pitch 1 do Côte d'Or, em St. Pierre, Maurício

Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 10h