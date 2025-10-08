eSwatini x Angola: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa

eSwatini x Angola disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 10h (horário de Brasília), no Estádio Nacional Somhlolo, em Lobamba, Eswatini. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir eSwatini x Angola ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

eSwatini está na lanterna do Grupo D, ainda não obteve vitórias e soma 2 empates, 6 derrotas, 4 gols marcados e 14 gols sofridos.

Já a Angola está em 4° lugar no mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados e 6 gols sofridos.

eSwatini x Angola: prováveis escalações

eSwatini: Shabalala; Newman, Shongwe, Mabelesa, Matsebula, Gamedze; Dlamini, Mavuso, Thwala; Figuareido, Mkhonto.

Angola: Neblu; Afonso, Mata, Buatu, Carmo; Show, Fredy, Mukendi; Benson, Milson, Mabululu.

FICHA TÉCNICA

eSwatini x Angola

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Nacional Somhlolo, em Lobamba, Eswatini

Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 10h