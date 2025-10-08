eSwatini x Angola: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa eSwatini e Angola jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 08.10.25 9h00 Angola soma 8 pontos a mais que eSwatini no Grupo D das eliminatórias africanas (Facebook/ @federacaoangolanadefutebol) eSwatini x Angola disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 10h (horário de Brasília), no Estádio Nacional Somhlolo, em Lobamba, Eswatini. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir eSwatini x Angola ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? eSwatini está na lanterna do Grupo D, ainda não obteve vitórias e soma 2 empates, 6 derrotas, 4 gols marcados e 14 gols sofridos. Já a Angola está em 4° lugar no mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados e 6 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira Maurício x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa Maurício e Camarões jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo eSwatini x Angola: prováveis escalações eSwatini: Shabalala; Newman, Shongwe, Mabelesa, Matsebula, Gamedze; Dlamini, Mavuso, Thwala; Figuareido, Mkhonto. Angola: Neblu; Afonso, Mata, Buatu, Carmo; Show, Fredy, Mukendi; Benson, Milson, Mabululu. FICHA TÉCNICA eSwatini x Angola Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Nacional Somhlolo, em Lobamba, Eswatini Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 10h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave angola eSwatini jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Maurício x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa Maurício e Camarões jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.10.25 9h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo eSwatini x Angola: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa eSwatini e Angola jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.10.25 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 08.10.25 7h00 Campeonato Brasileiro Série B Goiás x CRB: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/10) pela Série B Goiás e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.10.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35 PAPÃO Bryan Borges admite falhas e desabafa após derrota: 'Faltou tudo no segundo tempo' Em entrevista após o jogo, o jogador foi direto ao avaliar o desempenho da equipe, especialmente na etapa final, quando o time acabou sofrendo o gol que definiu o placar 08.10.25 1h07