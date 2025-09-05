Marrocos x Níger: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/9) pelas Eliminatórias da Copa

Marrocos x Níger disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Marrocos x Níger ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Marrocos lidera o Grupo E das eliminatórias africanas, venceu todas as 5 partidas que já jogou, marcou 14 gols e teve sua defesa vazada 2 vezes.

Já o Níger ocupa a 4° posição do mesmo grupo e acumula um total de 2 vitórias, 2 derrotas, 6 gols marcados e 4 gols sofridos.

Marrocos x Níger: prováveis escalações

Marrocos: Bono; Hakimi, Aguerd, El Yamiq e El Karouani; Amrabat, Ounahi, Saibari e Brahim Díaz; El Kaabi e En-Nesyri.

Níger: Tanja; Sako, Abdourahamane, Bonkano e Yacouba; Oumarou, Badamassi e Sabo; Sosah, Adebayor e Goumey.

FICHA TÉCNICA

Marrocos x Níger

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos

Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 16h