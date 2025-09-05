Marrocos x Níger: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/9) pelas Eliminatórias da Copa Marrocos e Níger jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 05.09.25 15h00 O Marrocos venceu todas as partidas que já jogou pelas eliminatórias africanas e sofreu apenas 2 gols (X/ @EnMaroc) Marrocos x Níger disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Marrocos x Níger ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Marrocos lidera o Grupo E das eliminatórias africanas, venceu todas as 5 partidas que já jogou, marcou 14 gols e teve sua defesa vazada 2 vezes. Já o Níger ocupa a 4° posição do mesmo grupo e acumula um total de 2 vitórias, 2 derrotas, 6 gols marcados e 4 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira Egito x Etiópia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa Egito e Etiópia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Senegal x Sudão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa Senegal e Sudão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Marrocos x Níger: prováveis escalações Marrocos: Bono; Hakimi, Aguerd, El Yamiq e El Karouani; Amrabat, Ounahi, Saibari e Brahim Díaz; El Kaabi e En-Nesyri. Níger: Tanja; Sako, Abdourahamane, Bonkano e Yacouba; Oumarou, Badamassi e Sabo; Sosah, Adebayor e Goumey. FICHA TÉCNICA Marrocos x Níger Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave eliminatórias da copa do mundo de 2026 Marrocos Níger jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Egito x Etiópia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa Egito e Etiópia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Senegal x Sudão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa Senegal e Sudão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Marrocos x Níger: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/9) pelas Eliminatórias da Copa Marrocos e Níger jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Costa do Marfim x Burundi: onde assistir e escalações do jogo hoje (05) pelas Eliminatórias da Copa Costa do Marfim e Burundi jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 FUTEBOL Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 05.09.25 7h00 Luto FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará Antônio Édson faleceu após defender um pênalti em um jogo em Augusto Corrêa, nordeste do Estado 05.09.25 12h23