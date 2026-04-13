Manchester United x Leeds: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela Premier League Manchester United e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 13.04.26 15h00 O Manchester United soma 22 pontos a mais que o Leeds na Premier League (X/ @ManUtd) Manchester United x Leeds disputam hoje, segunda-feira (13/04), a 32° rodada da Premier League. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Manchester United x Leeds ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Leeds é o 15° colocado da Premier League e acumula um total de 7 vitórias, 12 empates, 12 derrotas, 37 gols marcados e 48 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Inglês. Já o Manchester United está em 3° lugar com 15 vitórias, 10 empates, 6 derrotas, 56 gols marcados e 43 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Fiorentina x Lazio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/04) pelo Campeonato Italiano Fiorentina e Lazio jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Al-Hilal x Al-Sadd: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Hilal e Al Sadd jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Manchester United x Leeds: prováveis escalações United: Lammens; Dalot, Yoro, Lautaro Martinez e Shaw; Casemiro e Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Sesko. Técnico: Michael Carrick Leeds: Darlow; Bornauw, Struijk e Bijol; Bogle, Aaronson, Ampadu, Tanakae Justin; Nmecha e Calvert-Lewin. Técnico: Daniel Farke. FICHA TÉCNICA Manchester United x Leeds Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra Data/Horário: 13 de abril de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Leeds Manchester United jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 Campeonato Inglês Manchester United x Leeds: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela Premier League Manchester United e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.04.26 15h00 Campeonato Espanhol Levante x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/04) por La Liga Levante e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.04.26 15h00 Série A italiana Fiorentina x Lazio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/04) pelo Campeonato Italiano Fiorentina e Lazio jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.04.26 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37