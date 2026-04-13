Manchester United x Leeds: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela Premier League

Manchester United x Leeds disputam hoje, segunda-feira (13/04), a 32° rodada da Premier League. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Manchester United x Leeds ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Leeds é o 15° colocado da Premier League e acumula um total de 7 vitórias, 12 empates, 12 derrotas, 37 gols marcados e 48 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Inglês.

Já o Manchester United está em 3° lugar com 15 vitórias, 10 empates, 6 derrotas, 56 gols marcados e 43 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Manchester United x Leeds: prováveis escalações

United: Lammens; Dalot, Yoro, Lautaro Martinez e Shaw; Casemiro e Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Sesko. Técnico: Michael Carrick

Leeds: Darlow; Bornauw, Struijk e Bijol; Bogle, Aaronson, Ampadu, Tanakae Justin; Nmecha e Calvert-Lewin. Técnico: Daniel Farke.

FICHA TÉCNICA

Manchester United x Leeds

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra

Data/Horário: 13 de abril de 2026, 16h