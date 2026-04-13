Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 13.04.26 7h00 Às 16h, o Manchester United enfrentará o Leeds pela Premier League (X/ @ManUtd) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (13/04), incluem partidas por La Liga, Série A italiana, Liga dos Campeões da Ásia e Premier League. Às 15h45, o Napoli jogará contra o Milan pelo Campeonato Italiano. Já às 15h, Al Nassr enfrentará Al Najma pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Espanhol - La Liga Levante x Getafe - 16h - ESPN 3 e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Manchester United x Leeds - 16h - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Fiorentina x Lazio - 15h45 - XSports e Disney+ Liga dos Campeões da Ásia Al Ahli x Al Duhail - 11h45 - Disney+ Al Hilal x Al Sadd - 15h - ESPN 4 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Sadd; veja o horário O jogo entre Al-Hilal x Al-Sadd terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 15h. Onde assistir ao jogo de Fiorentina e Lazio; veja o horário O jogo entre Fiorentina x Lazio terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Manchester United e Leeds; veja o horário O jogo entre Manchester United x Leeds terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h. Onde assistir ao jogo de Levante e Getafe; veja o horário O jogo entre Levante x Getafe terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 15h - Al Hilal x Al Sadd - AFC Champions League 16h - Levante x Getafe - La Liga 16h - Manchester United x Leeds - Premier League SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira. Disney+ 11h45- Al Ahli x Al Duhail - Liga dos Campeões da Ásia 15h - Al Hilal x Al Sadd - AFC Champions League 15h45 - Fiorentina x Lazio - Campeonato Italiano 16h - Levante x Getafe - La Liga 16h - Manchester United x Leeds - Premier League Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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