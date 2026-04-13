Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (13/04), incluem partidas por La Liga, Série A italiana, Liga dos Campeões da Ásia e Premier League.

Às 15h45, o Napoli jogará contra o Milan pelo Campeonato Italiano. Já às 15h, Al Nassr enfrentará Al Najma pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

Levante x Getafe - 16h - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Manchester United x Leeds - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Fiorentina x Lazio - 15h45 - XSports e Disney+

Liga dos Campeões da Ásia

Al Ahli x Al Duhail - 11h45 - Disney+ Al Hilal x Al Sadd - 15h - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Sadd; veja o horário

O jogo entre Al-Hilal x Al-Sadd terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 15h.

Onde assistir ao jogo de Fiorentina e Lazio; veja o horário

O jogo entre Fiorentina x Lazio terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Manchester United e Leeds; veja o horário

O jogo entre Manchester United x Leeds terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Levante e Getafe; veja o horário

O jogo entre Levante x Getafe terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

15h - Al Hilal x Al Sadd - AFC Champions League 16h - Levante x Getafe - La Liga 16h - Manchester United x Leeds - Premier League

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira.

Disney+

11h45- Al Ahli x Al Duhail - Liga dos Campeões da Ásia 15h - Al Hilal x Al Sadd - AFC Champions League 15h45 - Fiorentina x Lazio - Campeonato Italiano 16h - Levante x Getafe - La Liga 16h - Manchester United x Leeds - Premier League

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.