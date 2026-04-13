Al-Hilal x Al-Sadd: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League

Al Hilal x Al Sadd disputam hoje, segunda-feira (13/04), a 8° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Hilal x Al Sadd ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira etapa, Al Hilal permaneceu invicto na liderança do Grupo B e acumulou nesse 7 vitórias, 1 empate, 17 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Al Sadd ficou em 8° lugar no mesmo grupo e somou um total de 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 12 gols marcados e 16 gols sofridos.

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FICHA TÉCNICA

Al-Hilal x Al-Sadd

Liga dos Campeões AFC

Local: Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 13 de abril de 2026, 15h