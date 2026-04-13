Al-Hilal x Al-Sadd: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Hilal e Al Sadd jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Thalles Leal 13.04.26 14h00 Al Hilal liderou invicto o Grupo B da primeira fase da AFC Champions League e somou 14 pontos a mais que Al Sadd (X/ @alhilal_en) Al Hilal x Al Sadd disputam hoje, segunda-feira (13/04), a 8° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Hilal x Al Sadd ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Durante a primeira etapa, Al Hilal permaneceu invicto na liderança do Grupo B e acumulou nesse 7 vitórias, 1 empate, 17 gols marcados e 6 gols sofridos. Já Al Sadd ficou em 8° lugar no mesmo grupo e somou um total de 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 12 gols marcados e 16 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Al Hilal x Al-Sadd: prováveis escalações Al Ahli: Sem informações. Al Duhail: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al-Hilal x Al-Sadd Liga dos Campeões AFC Local: Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 13 de abril de 2026, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Sadd Al Hilal jogos de hoje Liga dos Campeões da Ásia AFC Champions League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 Campeonato Inglês Manchester United x Leeds: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela Premier League Manchester United e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.04.26 15h00 Campeonato Espanhol Levante x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/04) por La Liga Levante e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.04.26 15h00 Série A italiana Fiorentina x Lazio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/04) pelo Campeonato Italiano Fiorentina e Lazio jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.04.26 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 tristeza Jogador de futebol é morto a tiros após ônibus da equipe sofrer assalto 'Homens mascarados, armados com pistolas e fuzis, começaram a atirar contra o nosso ônibus enquanto o motorista tentava dar ré', dizia o comunicado 13.04.26 15h17