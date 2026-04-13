Fiorentina x Lazio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/04) pelo Campeonato Italiano Fiorentina e Lazio jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 13.04.26 14h45 Lazio soma 12 pontos a mais que Fiorentina no Campeonato Italiano (X/ @OfficialSSLazio) Fiorentina x Lazio disputam hoje, segunda-feira (13/04), a 31° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fiorentina x Lazio ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Lazio é o 9° colocado da Série A italiana e acumula 11 vitórias, 11 empates, 9 derrotas, 32 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Fiorentina ocupa a 16° posição com 7 vitórias, 11 empates, 13 derrotas, 36 gols marcados e 44 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Al-Hilal x Al-Sadd: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Hilal e Al Sadd jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Fiorentina x Lazio: prováveis escalações Fiorentina: De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Mandragora, Brescianini; Harrison, Piccoli, Fazzini. Lazio: Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. FICHA TÉCNICA Fiorentina x Lazio Campeonato Italiano Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália Data/Horário: 13 de abril de 2026, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fiorentina lazio Campeonato Italiano jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 Campeonato Inglês Manchester United x Leeds: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela Premier League Manchester United e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.04.26 15h00 Campeonato Espanhol Levante x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/04) por La Liga Levante e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.04.26 15h00 Série A italiana Fiorentina x Lazio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/04) pelo Campeonato Italiano Fiorentina e Lazio jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.04.26 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 tristeza Jogador de futebol é morto a tiros após ônibus da equipe sofrer assalto 'Homens mascarados, armados com pistolas e fuzis, começaram a atirar contra o nosso ônibus enquanto o motorista tentava dar ré', dizia o comunicado 13.04.26 15h17