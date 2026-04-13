Fiorentina x Lazio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/04) pelo Campeonato Italiano

Fiorentina x Lazio disputam hoje, segunda-feira (13/04), a 31° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fiorentina x Lazio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Lazio é o 9° colocado da Série A italiana e acumula 11 vitórias, 11 empates, 9 derrotas, 32 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já a Fiorentina ocupa a 16° posição com 7 vitórias, 11 empates, 13 derrotas, 36 gols marcados e 44 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Fiorentina x Lazio: prováveis escalações

Fiorentina: De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Mandragora, Brescianini; Harrison, Piccoli, Fazzini.

Lazio: Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin.

FICHA TÉCNICA

Fiorentina x Lazio

Campeonato Italiano

Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália

Data/Horário: 13 de abril de 2026, 15h45