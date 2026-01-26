Madureira x Portuguesa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Carioca

Madureira x Portuguesa disputam hoje, segunda-feira (26/01), a 4° rodada do Campeonato Carioca. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Madureira x Portuguesa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, o Madureira passou por uma derrota de 2 a 1 para o Fluminente, uma vitória de 1 a 0 sobre o Bangu e outra vitória de 2 a 1 contra o Sampaio Corrêa.

Já a Portuguesa-RJ registrou uma derrota de 2 a 0 para o Botafogo, outra de 1 a 0 para o Maricá e uma terceira de 3 a 2 para o Boavista.

Madureira x Portuguesa: prováveis escalações

Madureira: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio e Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta e Ganso (Nonato); Serna, Canobbio e Everaldo.

Portuguesa: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Vitão), Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata Carrascal), Samuel Lino e Pedro.

FICHA TÉCNICA

Madureira x Portuguesa RJ

Campeonato Carioca

Local: Estádio Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 26 de janeiro de 2026, 17h