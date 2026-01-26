Madureira x Portuguesa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Carioca Madureira e Portuguesa jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 26.01.26 16h00 O Madureira vem de uma vitória de 2 a 1 sobre o Sampaio Corrêa-RJ (Lucas Merçon/ Fluminense FC) Madureira x Portuguesa disputam hoje, segunda-feira (26/01), a 4° rodada do Campeonato Carioca. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Madureira x Portuguesa ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Até agora, o Madureira passou por uma derrota de 2 a 1 para o Fluminente, uma vitória de 1 a 0 sobre o Bangu e outra vitória de 2 a 1 contra o Sampaio Corrêa. Já a Portuguesa-RJ registrou uma derrota de 2 a 0 para o Botafogo, outra de 1 a 0 para o Maricá e uma terceira de 3 a 2 para o Boavista. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (26/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira Everton x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/01) pela Premier League Everton e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Verona x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/01) pelo Campeonato Italiano Verona e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Madureira x Portuguesa: prováveis escalações Madureira: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio e Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta e Ganso (Nonato); Serna, Canobbio e Everaldo. Portuguesa: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Vitão), Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata Carrascal), Samuel Lino e Pedro. FICHA TÉCNICA Madureira x Portuguesa RJ Campeonato Carioca Local: Estádio Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 26 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Madureira Portuguesa-RJ Campeonato Carioca jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Portuguesa x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Guarani jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 19h00 Campeonato Português Porto x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/01) pela Liga Portugal Porto e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 26.01.26 16h15 Campeonato Inglês Everton x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/01) pela Premier League Everton e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 16h00 Cariocão Madureira x Portuguesa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Carioca Madureira e Portuguesa jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 DEU LEÃO Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo 24.01.26 18h13 Futebol Rafael Monti tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Remo Atacante argentino vira opção no comando de ataque e concorre com Eduardo Melo, João Pedro e Carlinhos 26.01.26 18h13 FUTEBOL Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios 25.01.26 18h43