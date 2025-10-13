Macedônia do Norte x Cazaquistão: onde assistir o jogo de hoje (13/10) pelas eliminatórias da Copa

Macedônia do Norte x Cazaquistão disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 15h45 (horário de Brasília), na Arena Toše Proeski, em Escópia, Macedônia do Norte. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Macedônia do Norte x Cazaquistão ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Macedônia do Norte lidera invicta o Grupo J das eliminatórias e acumula 3 vitórias, 3 empates, 11 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já o Cazaquistão está em 4° lugar no mesmo grupo e soma um total de 2 vitórias, 4 derrotas, 7 gols marcados e 11 gols sofridos.

A Macedônia do Norte venceu o Cazaquistão por 1 a 0 durante a 4° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Macedônia do Norte x Cazaquistão: prováveis escalações

Macedônia do Norte: Dimitrievski; Ilievski, Zajkov, Stojchevski, Alioski; Churlinov, Bardhi, Alimi, Elmas; Miovski, Trajkovski.

Cazaquistão: Seysen; Kairov, Kasym, Alip, Vorogovskiy; Zhukov, Kuat; Samorodov, Orazov, Kenzhebek; Satpaev.

FICHA TÉCNICA

Macedônia do Norte x Cazaquistão

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Arena Toše Proeski, em Escópia, Macedônia do Norte

Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 15h45