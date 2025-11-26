Liverpool x PSV: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/11) pela Champions League Liverpool e PSV jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 26.11.25 16h00 Na rodada passada, o Liverpool venceu o Real Madrid por 1 a 0 e o PSV empatou por 1 a 1 com o Olympiacos (X/ @PSV) Liverpool x PSV disputam hoje, quarta-feira (26/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Liverpool x PSV ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Liverpool está em 10° lugar na Champions e acumula um total de 3 vitórias, 1 derrota, 9 gols marcados e 4 gols sofridos. Já o PSV ocupa o 23° lugar da competição e soma 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 7 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (26/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro e a Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira Olympiacos x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Champions League Olympiacos e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje PSG x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/11) pela Champions League Paris Saint-Germain e Tottenham jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Liverpool x PSV: prováveis escalações Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Curtis Jones e MacAllister; Salah, Gakpo e Ekitiké. Técnico: Arne Slot. PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski e Salah-Eddine; Mauro Júnior, Veerman e Saibari; Man, Perisic e Til. Técnico: Peter Bosz. FICHA TÉCNICA Liverpool x PSV Eindhoven Champions League Local: Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra Data/Horário: 26 de novembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Liverpool PSV Eindhoven jogos de hoje Champions League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Europa League Aston Villa x Young Boys: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/11) pela Liga Europa Aston Villa e Young Boys jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 27.11.25 13h45 Europa League Porto x Nice: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/11) pela Liga Europa Porto e Nice jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 27.11.25 13h45 Europa League Roma x Midtjylland: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/11) pela Liga Europa Roma e Midtjylland jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 27.11.25 13h45 Futebol Extremismo: torcedores de Flamengo e Palmeiras apostam a vida por final da Libertadores Caso ocorreu em Santana do Araguaia. Vídeo viralizou nas redes sociais. 27.11.25 10h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Foco Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento 26.11.25 12h25 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 27.11.25 7h00 Vai ficar? Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato 26.11.25 11h14