Liverpool x PSV: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/11) pela Champions League

Liverpool x PSV disputam hoje, quarta-feira (26/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Liverpool x PSV ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Liverpool está em 10° lugar na Champions e acumula um total de 3 vitórias, 1 derrota, 9 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já o PSV ocupa o 23° lugar da competição e soma 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 7 gols sofridos.

Liverpool x PSV: prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Curtis Jones e MacAllister; Salah, Gakpo e Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski e Salah-Eddine; Mauro Júnior, Veerman e Saibari; Man, Perisic e Til. Técnico: Peter Bosz.

FICHA TÉCNICA

Liverpool x PSV Eindhoven

Champions League

Local: Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra

Data/Horário: 26 de novembro de 2025, 17h