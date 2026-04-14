Liverpool x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/04) pela Champions League Liverpool e Paris Saint-Germain jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 14.04.26 15h00 O PSG venceu a partida de ida contra o Liverpool por 2 a 0 (X/ @LFC) Liverpool x Paris Saint Germain disputam hoje, terça-feira (14/04), a volta das quartas de final da Champions League. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Liverpool x PSG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, o PSG ficou em 11° lugar com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 21 gols marcados e 11 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou o Mônaco com uma vitória de 3 a 2 e um empate de 2 a 2; e Chelsea com vitórias de 5 a 2 e 3 a 0. Já o Liverpool ficou em 3° lugar na primeira fase e acumulou apenas 6 vitórias, 2 derrotas, 20 gols marcados e 8 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe superou o Galatasaray após uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 4 a 0. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Paris Saint-Germain por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Atlético x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/04) pela Champions League Atlético de Madrid e Barcelona jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Al-Wahda x Al-Ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pela AFC Champions League Al Wahda x Al Ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Liverpool x PSG: prováveis escalações Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Ngumoha; Ekitiké. Técnico: Arne Slot. PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique. FICHA TÉCNICA Liverpool x Paris Saint-Germain Champions League Local: Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra Data/Horário: 14 de abril de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Paris Saint-Germain PSG Liverpool jogos de hoje Champions League Liga dos Campeões COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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