Liverpool x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/04) pela Champions League

Liverpool x Paris Saint Germain disputam hoje, terça-feira (14/04), a volta das quartas de final da Champions League. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Liverpool x PSG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o PSG ficou em 11° lugar com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 21 gols marcados e 11 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou o Mônaco com uma vitória de 3 a 2 e um empate de 2 a 2; e Chelsea com vitórias de 5 a 2 e 3 a 0.

Já o Liverpool ficou em 3° lugar na primeira fase e acumulou apenas 6 vitórias, 2 derrotas, 20 gols marcados e 8 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe superou o Galatasaray após uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 4 a 0.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Paris Saint-Germain por 2 a 0.

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Liverpool x PSG: prováveis escalações

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Ngumoha; Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

FICHA TÉCNICA

Liverpool x Paris Saint-Germain

Champions League

Local: Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra

Data/Horário: 14 de abril de 2026, 16h