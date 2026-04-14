Atlético x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/04) pela Champions League Atlético de Madrid e Barcelona jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 14.04.26 15h00 O Atlético de Madrid venceu o Barcelona por 2 a 0 durante a partida de ida (X/ @Atleti) Atlético de Madrid x Barcelona disputam hoje, terça-feira (14/04), a volta das quartas de final da Champions League. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético Madrid x Barcelona ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase da competição, o Atlético terminou em 14° lugar com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 17 gols marcados e 15 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou o Brugge após empate de 3 a 3 e vitória de 4 a 1; e o Tottenham com uma vitória de 5 a 2 e uma derrota de 3 a 2. Já o Barcelona terminou a primeira etapa em 5° lugar e acumulou um total de 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 22 gols marcados e 14 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe superou o Newcastle após um empate de 1 a 1 e uma vitória de 7 a 1. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Atlético Madrid por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Al-Wahda x Al-Ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pela AFC Champions League Al Wahda x Al Ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Liverpool x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/04) pela Champions League Liverpool e Paris Saint-Germain jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Atlético Madrid x Barcelona: prováveis escalações Atlético: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Griezmann e Lookman; Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone. Barcelona: Joan García; Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín e João Cancelo; Eric García e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Rashford; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick. FICHA TÉCNICA Atlético Madrid x Barcelona Champions League Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha Data/Horário: 14 de abril de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Champions League Atlético Madrid Barcelona jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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