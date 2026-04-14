Atlético x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/04) pela Champions League

Atlético de Madrid x Barcelona disputam hoje, terça-feira (14/04), a volta das quartas de final da Champions League. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético Madrid x Barcelona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da competição, o Atlético terminou em 14° lugar com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 17 gols marcados e 15 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou o Brugge após empate de 3 a 3 e vitória de 4 a 1; e o Tottenham com uma vitória de 5 a 2 e uma derrota de 3 a 2.

Já o Barcelona terminou a primeira etapa em 5° lugar e acumulou um total de 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 22 gols marcados e 14 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe superou o Newcastle após um empate de 1 a 1 e uma vitória de 7 a 1.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Atlético Madrid por 2 a 0.

VEJA MAIS

Atlético Madrid x Barcelona: prováveis escalações

Atlético: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Griezmann e Lookman; Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Barcelona: Joan García; Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín e João Cancelo; Eric García e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Rashford; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

FICHA TÉCNICA

Atlético Madrid x Barcelona

Champions League

Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha

Data/Horário: 14 de abril de 2026, 16h