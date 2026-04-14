Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Atlético x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/04) pela Champions League

Atlético de Madrid e Barcelona jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Atlético de Madrid venceu o Barcelona por 2 a 0 durante a partida de ida (X/ @Atleti)

Atlético de Madrid x Barcelona disputam hoje, terça-feira (14/04), a volta das quartas de final da Champions League. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Atlético Madrid x Barcelona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da competição, o Atlético terminou em 14° lugar com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 17 gols marcados e 15 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou o Brugge após empate de 3 a 3 e vitória de 4 a 1; e o Tottenham com uma vitória de 5 a 2 e uma derrota de 3 a 2.

Já o Barcelona terminou a primeira etapa em 5° lugar e acumulou um total de 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 22 gols marcados e 14 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe superou o Newcastle após um empate de 1 a 1 e uma vitória de 7 a 1.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Atlético Madrid por 2 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

image Al-Wahda x Al-Ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pela AFC Champions League
Al Wahda x Al Ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

image Liverpool x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/04) pela Champions League
Liverpool e Paris Saint-Germain jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Atlético Madrid x Barcelona: prováveis escalações

Atlético: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Griezmann e Lookman; Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone. 

Barcelona: Joan García; Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín e João Cancelo; Eric García e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Rashford; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick. 

FICHA TÉCNICA
Atlético Madrid x Barcelona
Champions League
Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha
Data/Horário: 14 de abril de 2026, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Champions League

Atlético Madrid

Barcelona

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga Europa, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

16.04.26 7h00

ÁRBITRA FIFA

Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe escudo Fifa e já tem data para apitar em liga internacional

Gleika embarca nesta quinta-feira (16) para o Equador, onde foi designada para a partida entre seleções femininas de Equador e Peru

15.04.26 18h21

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

15.04.26 7h00

Copa Libertadores da América

LDU x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/04) pela Libertadores

LDU de Quito e Mirassol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

14.04.26 22h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Resenha

Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A'

Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão.

16.04.26 9h06

Futebol

Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado'

Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação

15.04.26 23h07

Futebol

Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte

O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação

15.04.26 22h40

FUTEBOL

Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda

Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo

15.04.26 15h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda