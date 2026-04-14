Al-Wahda x Al-Ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pela AFC Champions League Al Wahda x Al Ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Thalles Leal 14.04.26 14h00 Al Ittihad somou só 1 ponto a mais que Al Wahda no Grupo B da Champions League da Ásia (X/ @ittihad_en) Al Wahda x Al Ittihad disputam hoje, terça-feira (14/04), as oitavas de final da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 15h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Wahda x Al Ittihad ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Durante a primeira etapa, Al Ittihad ficou em 4° lugar e somou apenas 5 vitórias, 3 derrotas, 22 gols marcados e 9 gols sofridos. Já Al Wahda foi o 5° colocado e acumulou 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 11 gols marcados e 7 gols sofridos. Al Wahda x Al-Ittihad: prováveis escalações Al Wahda: Rajkovic; Al-Shanqeeti, Danilo Pereira, Simic e Mitaj; Fabinho, Al-Ghamdi e Aouar; Bergwijn, En-Nesyri e Diaby. Técnico: Sérgio Conceição. Al Ittihad: Ahmed; Jaberi, Lucas Pimenta, Ivkovic e Caio Canedo; Jadson, Al-Menhali; Tadic e Gastón Suárez; Khribin e Benteke. Técnico: Darko Milanic. FICHA TÉCNICA Al-Wahda x Al-Ittihad Liga dos Campeões AFC Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 14 de abril de 2026, 15h