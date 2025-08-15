Liverpool x Bournemouth: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/08) pela Premier League

Liverpool x Bournemouth disputam hoje, sexta-feira (15/08), pela primeira rodada da Premier League. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Liverpool x Bournemouth ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Liverpool foi o campeão da última edição da Premier League e somou nessa 10 pontos a mais que o vice-líder, 25 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 86 gols marcados e 41 gols sofridos.

Já o Bournemouth terminou em 10° lugar na mesma edição e acumulou um total de 15 vitórias, 11 empates, 12 derrotas, 58 gols marcados e 46 gols sofridos.

Liverpool x Bournemouth: prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Milos Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai e Florian Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitike. Técnico: Arne Slot.

Bournemouth: Petrovic; Julián Araujo, Marcos Senesi, James Hill e Adrien Truffert; Tyler Adams, Alex Scott e Marcus Tavernier; Antoine Semenyo, Dango Ouattara e Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

FICHA TÉCNICA

Liverpool x Bournemouth

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra

Data/Horário: 15 de agosto de 2025, 16h